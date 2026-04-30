Kolejny klub Ekstraklasy reaguje na aferę z Zondacrypto

Problemów giełdy kryptowalut Zondacrypto ciąg dalszy. Kolejny klub piłkarski z Polski reaguje na aferę z Zondacrypto i zrywa współpracę. I to już czwarty występujący w PKO BP Ekstraklasie.
John Carver
Użytkownicy Zondacrypto mają problemy z wypłatą swoich środków. Michał Binkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że obecnie straty zgłasza kilkaset osób. Prokuratura szacowała łączną kwotę szkody na aż 350 mln zł. To efekt tego, że Zondacrypto upada. 

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

To już lawina. Kolejny klub Ekstraklasy reaguje na aferę z Zondacrypto

Tymczasem portal lechia.gda.pl poinformował w czwartek, że logo Zondacrypto zniknęło z koszulek piłkarzy Lechii Gdańsk. To już piąty klub piłkarski w Polsce, który zerwał współpracę z Zondacrypto. Wcześniej zrobiły to Raków Częstochowa, GKS Katowice, Pogoń Szczecin oraz występująca w I lidze - Wieczysta Kraków

"Gdański klub nie reklamuje już wątpliwej spółki kryptowalutowej. Ostatnim klubem współpracującym z giełdą kryptowalut była Lechia, lecz kibice na Twitterze sprytnie zauważyli, że zarówno ze zdjęć wzorowanych na LEGO na koszulkach piłkarzy, jak i z samej strony zniknęło logo firmy. Choć klub nie poinformował oficjalnie o zakończeniu współpracy, wydawać się może, że wszystko zmierza w tym kierunku" - czytamy na stronie lechia.gda.pl.

Lechia Gdańsk cały czas też walczy, by utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez trenera Johna Carvera w 30 spotkaniach ma 38 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma przewagę zaledwie dwóch punktów.

Zobacz także: Tak wygląda rola Lewandowskiego w Barcelonie. Flick namieszał

Gdańszczanie w następnej kolejce zagrają w poniedziałek, 4 maja na wyjeździe z ósmym zespołem ligi - Radomiakiem. Początek meczu o godz. 19. 

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
