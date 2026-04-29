Media: Polski talent rozchwytywany. Może zagrać w Premier League

Przed startem sezonu w Ekstraklasie mało kto z kibiców Cracovii kojarzył nazwisko Oskara Wójcika. 22-letni obrońca trafił pod Wawel w 2024 roku, lecz w poprzednich rozgrywkach ligowych zagrał w zaledwie jednym meczu. Zupełnie inaczej potoczyła się jego kariera w bieżącej kampanii pod wodzą Luki Elsnera. Były już szkoleniowiec "Pasów" zaufał młodemu obrońcy i zdecydował się postawić na niego od początku rozgrywek. Ten zaś odpłacił mu się solidną grą, czego efektem było zainteresowanie wielu znanych klubów w zimowym okienku transferowym.

Wójcik trafi na Wyspy Brytyjskie? Już było blisko

Blisko pozyskania Wójcika był Celtic, który do końca walczył o zakontraktowanie piłkarza. Nieoficjalnie mówi się o tym, iż na stole była wówczas kwota 4 mln euro za transfer Polaka. Według informacji portalu "goal.pl" Szkoci nie zamierzają odpuścić tematu defensora i chcą wrócić do rozmów z krakowskim klubem po zakończeniu sezonu.

"The Bhoys" będą musieli powalczyć konkretniej o podpis 22-latka, gdyż chętnych na niego jest kilka klubów obecnie występujących w Championship. A "konkretne zainteresowanie" wykazuje Coventry, czyli zespół, który po 25 latach powraca do Premier League. Piłkarze pod wodzą Franka Lamparda jeszcze przed końcem rozgrywek Championship zapewnili sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

Beniaminek Premier League zainteresowany obrońcą Cracovii

Czy kierunek Wyspy Brytyjskie to jedyna opcja, jaką rozważać może piłkarz oraz jego otoczenie? Okazuje się że nie, gdyż jakiś czas temu jego nazwisko pojawiło się w notesach obserwatorów z klubów występujących we włoskiej Serie A. Mowa tu o Torino, Fiorentinie oraz Bologni.

22-latek wyceniany jest przez Cracovię na kwotę rzędu 5 mln euro. Gdyby taka oferta pojawiła się na stole i została zaakceptowana, wówczas krakowski klub zbliżyłby się do rekordu klubowego, jeśli chodzi o kwotę transferu. W sierpniu 2016 roku po udanym Euro 2016 w barwach reprezentacji Polski Kraków na Leicester zamienił Bartosz Kapustka. Wówczas "Pasy" miały otrzymać za ten transfer kwotę rzędu 5-5,5 mln funtów.

Oskar Wójcik ma ważny kontrakt z Cracovią do końca czerwca 2029 roku. Niewątpliwie na chęć zmiany otoczenia może mieć wpływ to, czy drużyna utrzyma się w Ekstraklasie. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek zespół z Krakowa zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Gdyby wziąć pod uwagę występy tylko i wyłącznie występy po przerwie zimowej w ligowym zestawieniu "Pasy" zajmują przedostatnie miejsce z dorobkiem 11 punktów, na co przełożyły się dwa zwycięstwa, pięć remisów oraz pięć porażek.