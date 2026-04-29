Rewolucja w Ekstraklasie. Zacznie się od meczu Legia - Widzew

System VAR na stałe wszedł na boiska Ekstraklasy w sezonie 2017/18. Sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację w trakcie meczów przebywali pod stadionami w specjalnych busach, w których znajdowało się całe centrum dowodzenia złożone z kilkunastu monitorów. To stamtąd komunikowali się z arbitrami głównymi w celu skorygowania danych decyzji boiskowych. Teraz jednak ulegnie to zmianie.
W marcu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki przekazał, że już od sezonu 2026/27 sędziowie VAR będą przebywać w świeżo wybudowanym Centrum VAR, które zostało wyposażone w dziewięć kabin - po jednej na każdy mecz, co może być szczególnie pomocne przy okazji równolegle rozgrywanych spotkań w ostatniej kolejce w ramach tzw. multiligi. To ważna innowacja, która ma wykluczyć sytuacje losowe, jak utrata łączności z wozem VAR przez arbitrów. Takie wpadki na polskim podwórku zdarzały się już kilkukrotnie.
- Na początku będziemy realizować fazę testową na kilku stadionach, ale pod koniec rundy planujemy pełne uruchomienie centralnego VAR - zapowiadał z kolei jeszcze w styczniu sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Teraz jego zapowiedzi zostaną zrealizowane. Podczas meczu 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Widzewem Łódź przeprowadzone zostaną testy nowych rozwiązań.
- 1 maja podczas meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź tradycyjnie pracować będzie wóz VAR, z którym komunikować się będzie sędzia spotkania, natomiast po raz pierwszy odbędą się też testy połączenia światłowodowego pomiędzy stadionem a centrum VAR w siedzibie federacji. Przy czym sędzia obsługujący VAR w siedzibie federacji nie będzie miał połączenia z arbitrem pracującym na boisku. Podobnie będzie także podczas finału Pucharu Polski - wyjaśnił Wachowski na łamach "Piłki Nożnej".
System zatem na razie zostanie przetestowany "na sucho". W praktyce uruchomiony ma zostać w czerwcu i być gotowy na przyszły sezon Ekstraklasy. Sędziowie od przyszłego sezonu będą mogli liczyć na więcej udogodnień. PZPN jest bliski wprowadzenia systemu półautomatycznego spalonego.
Zobacz też: Bolesne słowa na koniec Skorży w Japonii. "Nigdy nie rozumiałem"