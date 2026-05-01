Niemal połowa Polaków starszych niż 21 lat i grających w Ekstraklasie ma za sobą występy za granicą. Kiedyś taki wpis w życiorysie był gwarancją jakości. Dziś nawet w warunkach polskiej ligi nie gwarantuje niczego.

Przez lata zagraniczny wyjazd nie był dla piłkarzy z polskiej ligi ryzykiem. Spróbować zawsze warto. A gdy nie wyjdzie, zawsze można wrócić do Ekstraklasy i radzić sobie jeszcze przez długie lata. Historia zna wiele takich przypadków. Od Kamila Kosowskiego i Tomasza Frankowskiego, po Bartosza Kapustkę i Kamila Grosickiego. To już jednak coraz mniej aktualne. Wyjazdy stały się tak powszechne, a ligowe wymagania na tyle poszły w górę, że dziś zanim się przyjmie ofertę z zagranicy, lepiej się dwa razy zastanowić, czy warto ryzykować.

Dawniej zagraniczny wyjazd był dla polskiego piłkarza jak tytuł magistra, gdy magistrów było mało. Dostępowali go nieliczni. Fakt posiadania w życiorysie gry poza Polską świadczył o poziomie. Wraz z inflacją wykształcenia, tytuł przestał jednak robić na rynku wrażenie. Dziś za granicą grał już niemal co drugi polski piłkarz ekstraklasowy w wieku powyżej 21 lat. Nawet jeśli ktoś przebijał się z niższych lig, często przynajmniej liznął zagranicznej akademii jako nastolatek, jak Bartosz Wolski z Motoru Lublin i Oskar Repka z Rakowa Częstochowa. Zagraniczny epizod nie stanowi już rynkowej przewagi.

Nieudane powroty

W lecie, gdy ekscytowano się w Polsce wyjątkowo ciekawym oknem transferowym, najmocniej zwracały uwagę głośne powroty. Legia Warszawa w krótkim czasie sięgnęła po Kamila Piątkowskiego, Kacpra Urbańskiego, Damiana Szymańskiego i Arkadiusza Recę. Dwóch jeszcze w poprzednim sezonie grało w Lidze Mistrzów, dwóch kolejnych przez długie lata było w mocnych ligach zagranicznych. Kilka miesięcy później mało kto o tym pamięta. Drużyna zbudowana wokół nich walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Żaden nie aspiruje do miana gwiazdy ligi.

Zimą w podobną stronę poszedł Widzew Łódź, który pozyskał m.in. Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Zwłaszcza po tym pierwszym zdecydowanie widać lata dobrej gry na wysokim poziomie. Zasadniczo jednak ani oni, ani Bartłomiej Pawłowski, który wrócił kilka lat wcześniej, Szymon Czyż, który wcześniej zagrał w Lidze Mistrzów niż w Ekstraklasie, czy Rafał Gikiewicz, którego pożegnano z Łodzi w lecie, nie byli w stanie wyciągnąć drużyny ponad ligową przeciętność. Najlepszym strzelcem łódzkiego gwiazdozbioru jest Sebastian Bergier, który nos poza Polskę wyściubiał jedynie w wakacje.

Wyjazd, czyli ryzyko

Gdy w Ekstraklasie grała jeszcze Puszcza Niepołomice, jej trener Tomasz Tułacz dzielił się ze mną nieintuicyjnie brzmiącym przemyśleniem. Jego zdaniem młodzi piłkarze, którzy decydują się na wyjazd za granicę, nie tylko mają coś do stracenia, ale wręcz bardzo wiele ryzykują. Puszcza, rynkowo skazana na zbieranie okruchów z pańskiego stołu, regularnie sięgała po graczy, którzy potrzebowali odbudowy po pobytach za granicą. W Ekstraklasie próbował tam zbudować się Jordan Majchrzak, którego wcześniej Jose Mourinho wpuścił na boisko w barwach Romy. Podobną ścieżkę przechodzili m.in. Karol Niemczycki i Oliwier Zych. Tułacz twierdził, że dopóki trajektoria kariery wiedzie w górę, wszystko idzie łatwo. Ale odbudować się fizycznie i mentalnie po zderzeniu z zagraniczną ścianą, długim okresie bez gry, czy problemach zdrowotnych, jest znacznie trudniej. Nierzadko rówieśnicy, którzy nie wyjechali, stawiają na miejscu znacznie szybsze kroki naprzód.

Patrząc na losy piłkarzy obecnie grających w Ekstraklasie, trzeba jednak stwierdzić, że nie ma reguły. Powrót do Polski nie jest już miękkim lądowaniem, ale też nie stanowi wyzwania ponad siły. W dziesiątce najskuteczniejszych Polaków w klasyfikacji kanadyjskiej, która sumuje gole i asysty, pięciu ma za sobą epizody zagraniczne, a pięciu całą karierę spędziło w Polsce. Na każdego Karola Czubaka, prowadzącego w klasyfikacji strzelców po niepowodzeniu w Belgi,i przypada Bartosz Nowak, być może najlepszy piłkarz Ekstraklasy, który nigdy nie grał poza Polską. Wśród najczęściej grających Polaków proporcje również rozkładają się niemal idealnie po równo. Wyjazdy nie są może kulą u nogi, ale na pewno nie wyglądają na przewagę konkurencyjną.

Wyjątkowy Grosicki

Trzeba jednak rozróżnić kategorie wyjeżdżających i wracających pod względem etapu kariery. Kamil Grosicki, który za granicą grał 10 lat, nie powinien być wrzucany do jednego worka z Maciejem Ambrosiewiczem, który jako junior spędził dwa sezony w czeskiej Karwinie. Przypadków pokroju Grosickiego, czyli weteranów wracających po udanych latach, by pokopać jeszcze blisko domu, jest aktualnie niewielu. I żaden nie wypadł nawet w połowie tak dobrze, jak u kapitana Pogoni Szczecin, będącego w skali ostatnich lat pewnie najlepszym piłkarzem ligi. Cracovia ma takich weteranów dwóch i obaj kompletnie rozczarowali. Kamil Glik od półtora roku nie odgrywa w niej z powodów zdrowotnych żadnej roli. Mateusza Klicha można zaś uznać za jedno z największych indywidualnych rozczarowań bieżącego sezonu.

Inną kategorią są ci, którzy poza Polską grali epizodycznie jedynie jako nastolatkowie. Gdy jednak przyszło im grać w dorosłym futbolu, całe kariery spędzili w kraju. Zaliczyć do nich można choćby Dawida Błanika z Korony Kielce, szkolonego przez jakiś czas w Karwinie, a także Dawida Kudłę z GKS Katowice, który jako 19-latek spędził sezon na Cyprze. W ich przypadku występy poza krajem były raczej zbieraniem doświadczeń życiowych, próbą usamodzielnienia się, które potem przełożyły się na szansę występów w Ekstraklasie, a nie odwrotnie, gdy to gra w najwyższej polskiej lidze daje szansę wyjazdów.

Zweryfikowani i pogodzeni

Wśród wyjeżdżających z Polski już po ekstraklasowych debiutach da się jeszcze rozróżnić dwie, mocno uznaniowe podkategorie. Pierwszą stanowią ci, którym wydawało się, że są gotowi, by podbijać Zachód, ale z czasem okazało się, że jednak nie, i wracają do kraju z podkulonymi ogonami, by ratować kariery. Do takich można zaliczyć m.in. Krzysztofa Kubicę, który po udanym sezonie w Górniku Zabrze wyjechał do Benevento i kompletnie przepadł, a obecnie w Bruk-Becie Termalice Nieciecza szuka straconego czasu, ale też Kamila Jóźwiaka, wychowanka akademii Lecha Poznań, który nie podbił żadnej z zachodnich lig, a teraz ma problem z przebiciem się w Jagiellonii Białystok. To właśnie takich piłkarzy mógł przede wszystkim mieć na myśli Tułacz. Zawodników, którzy zamiast popłynąć dłużej z falą, chcieli przeskoczyć o kilka szczebli za wysoko i wyrżnęli nosami o ziemię. Ich spotykają w Polsce często przykre niespodzianki, bo okazuje się, że Ekstraklasa wcale na nich nie czekała.

Mentalnie na przeciwległym biegunie znajdują się zawodnicy, których można nazwać pogodzonymi z losem. Po nich w wieku nastoletnim nie zgłosiła się żadna akademia. Za młodu nie weszli do Ekstraklasy z wystarczającym przytupem, by klub z silnej ligi zapłacił za nich miliony. Ich sukcesem okazało się zostanie tzw. solidnym ligowcem. Gdy ktoś taki, po udanej rundzie, dostaje nagle ofertę z przeciętnej zagranicznej ligi, raczej nie wyjeżdża z myślą o odtwarzaniu ścieżki Roberta Lewandowskiego. Opuszcza Polskę, by spróbować czegoś nowego. Pozarabiać w innej walucie, posłuchać innego języka w szatni. Tak można zaklasyfikować choćby Damiana Rasaka z GKS Katowice, który spędził chwilę na Węgrzech, czy Karola Angielskiego, ruszającego w wieku 26 lat do Turcji.

Pędzący pociąg

Jeśli spojrzeć na sześćdziesiątkę wracających pod kątem tego, po co wracają, cele każdego będą się trochę różnić. Juniorzy, którzy wyjeżdżali za granicą się usamodzielnić, chcą po prostu, by piłkarska Polska o nich usłyszała. Kto ruszał na podbój świata, w Polsce chce przywrócić karierę na dobre tory. Ci, którzy wyjeżdżali, by pooddychać zagranicznym powietrzem, zadowalają się powrotem do statusu solidnych ligowców. A rozgrywający cotygodniowe benefisy chcą jeszcze trochę przedłużyć kariery. Patrząc na tych, którzy grają w lidze najwięcej, okaże się, że mimo wszystko najważniejsze role w drużynach odgrywają często chcący w Polsce odbudować kariery. Udało się to m.in. Pawłowi Wszołkowi, Patrykowi Dziczkowi, Mateuszowi Kowalczykowi i Karolowi Czubakowi. Ich ekstraklasowe losy świadczą o tym, że nie przez przypadek ktoś widział w nich kiedyś potencjał i ściągnął za granicę.

Jakkolwiek by jednak nie kategoryzować piłkarzy, wnioskiem będzie, że na dwoje babka wróżyła. Niektórzy po powrocie są w stanie wrócić do gry, jaką prezentowali wcześniej, ale dla innych niepowodzenie zagraniczne staje się punktem zwrotnym w karierze, od którego nic już się nie układa. Realia zmieniły się o tyle, że dziś polscy piłkarze stanowią już w lidze mniejszość, inaczej niż jeszcze 10, czy 15 lat temu. A to oznacza, że jest dla nich coraz mniej miejsc w klubach. Siła nabywcza polskiej ligi i możliwości skautingowe klubów wzrosły na tyle, że dziś nie każdy łasi się już na budzące pozytywne skojarzenia znane nazwisko. Niektórzy wolą ściągnąć będącego na fali Norwega, czy Chorwata, świetnie wypadającego w statystykach. Bezpieczna przystań stała się jadącym pociągiem, do którego nie wszyscy z automatu wskakują z powrotem. Dlatego każdy przypadek kluby muszą już traktować indywidualnie. Nie zawsze możliwość pozyskania polskiego piłkarza, który niedawno grał w Lidze Mistrzów, oznacza, że właśnie ściągnęło się gwiazdę. Czasy, w których Bogusławowi Cupiałowi wystarczało przekonać do powrotu Polaków grających za granicą, by roznieść Ekstraklasę, to już odległa przeszłość.