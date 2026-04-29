Gdyby ktoś powiedział przed tym sezonem kibicom Legii Warszawa i Widzewa Łódź, że w 31. kolejce zmierzą się bezpośrednio nie w walce o europejskie puchary, a o utrzymanie w Ekstraklasie, pewnie zostałby wysłany do dobrego lekarza. Fakty są jednak takie, że ani piłkarze ze stolicy, ani piłkarze z Łodzi nie mogą być pewni tego, że zostaną w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o swojej karierze: Po każdej kontuzji wracałem gorszy...

Widzew skusi gwiazdę Legii? Utrzymanie może mieć kluczowe znaczenie

Pewne jest jednak to, że i jedni i drudzy już działają w celu wzmocnienia swoich zespołów w letnim oknie transferowym. Mówi się o tym, że "Wojskowi" chcieliby zakontraktować Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa czy Ivana Brkicia z Motoru Lublin. Widzew z kolei za potencjalnymi nowymi nabytkami spogląda... w kierunku Warszawy, o czym na kanale Meczyki mówił Tomasz Włodarczyk.

- Okazuje się, że ruszyło pewne domino w związku z kontuzją Lukasa Leragera. Widzew bardzo szybko reaguje i według moich informacji w ostatnich dniach rozpoczął rozmowy w sprawie zakontraktowania Juergena Elitima z Legii Warszawa. To miałby być numer jeden w kontekście wzmocnienia tej pozycji - zdradził dziennikarz.

Lerager, który trafił do Widzewa zimą, podczas meczu przeciwko Motorowi Lublin doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa. Jak poinformował łódzki klub, pomocnik przeszedł już zabieg jego rekonstrukcji, ale wypadnie z gry na okres około ośmiu miesięcy. W związku z tym Łodzianie zamierzają skusić 26-letniego Kolumbijczyka.

- Widzew nie szuka poza granicami, być może nauczony swoimi ruchami w ostatnim czasie. Bierze piłkarza - potencjalnie - bez kontraktu, za darmo. Oczywiście, pewnie jemu będzie trzeba zaproponować ciekawą umowę, z czym zapewne Widzew nie ma problemu - podkreślił Włodarczyk i przypomniał, że to może być kolejny transfer na linii Warszawa - Łódź w tym roku kalendarzowym.

W zimowym oknie transferowym bowiem Legię na Widzew zamienił środkowy obrońca Steve Kapuadi. Reprezentant DR Kongo został kupiony przez klub z Łodzi za 2 mln euro wraz z bonusami. Czy jego kolumbijski kolega z Łazienkowskiej 3 wybierze podobnie?

- Piotrek Koźmiński na Goal.pl pisał, że w tym tygodniu miały ruszyć rozmowy pomiędzy Legią a jego [Elitima - red.] agentami. W tle jest oczywiście rozgrywka o utrzymanie obu klubów w Ekstraklasie, co musi determinować decyzję Elitima - zaznaczył dziennikarz portalu Meczyki.pl.

Juergen Elitim trafił do Legii latem 2023 roku z młodzieżowej drużyny Watford. Wcześniej tułał się po wypożyczeniach do hiszpańskich Granady, Marbelli FC, Ponferradiny, Deportivo La Coruna czy Racingu Santander. Wychowanek kolumbijskiego Leones zagrał w Legii 104-krotnie, zdobywając pięć bramek i notując 14 asyst. Z "Wojskowymi" raz triumfował w Pucharze Polski, a dwukrotnie sięgał po Superpuchar.

Zobacz też: Szaleństwo w Lidze Mistrzów. Piłkarz Bayernu trafił w sedno