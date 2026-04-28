Raków już planuje transfery na kolejny sezon. Szykuje się powrót do Ekstraklasy

Półtorej roku temu odszedł ze Śląska Wrocław, a tego lata wróci do Ekstraklasy? Chodzi o Łukasza Bejgera, który regularnie gra ostatnio w słoweńskim NK Celje. Portal Meczyki.pl poinformował, że dwa polskie kluby są zainteresowane jego usługami. Wiadomo także, ile Celje życzy sobie za 24-latka.
/Mecz pilki noznej U21 Polska - Lotwa w Krakowie
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Pod koniec stycznia 2025 roku Łukasz Bejger odszedł ze Śląska Wrocław do słoweńskiego NK Celje za symboliczną kwotę 100 tysięcy euro. Przez półtora roku rozegrał dla Celje 55 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Jednocześnie umowa Bejgera z klubem wygasa już w czerwcu 2027 roku, więc nadchodzące okienko transferowe jest ostatnią szansą dla Celje, żeby cokolwiek zarobić na 24-letnim stoperze.

Łukasz Bejger wróci do Ekstraklasy? Dwa kluby są nim zainteresowane

Patrząc na to, że Łukasz Bejger regularnie gra w słoweńskim klubie, to na pewno nie może liczyć na brak ofert. W końcu ograny, względnie młody zawodnik jest zawsze w cenie. I faktycznie - może być tak, że po półtora roku Łukasz Bejger wróci do Ekstraklasy!

Portal Meczyki.pl poinformował, że sam zawodnik byłby bardzo chętny na powrót do Polski, a jego usługami zainteresowani są Raków Częstochowa i Motor Lublin. Może być tylko jeden problem w całej sprawie, a mianowicie kwota wykupu, która, zdaniem źródła, jest na poziomie miliona euro. "Ze względu na wygasający za rok kontrakt realna będzie jej minimalna obniżka" - czytamy w artykule.

Portal zdradził także, że Łukasz Bejger już zimą mógł wrócić do Ekstraklasy. Jego transfer rozważała Pogoń Szczecin, ale ostatecznie wszystko spaliło na panewce, gdyż Celje życzyło sobie za obrońcę dwa miliony euro. Jak będzie tym razem? To pokażą najbliższe tygodnie, a w najgorszym razie miesiące.

Bejger jest także ograny na poziomie europejskim, gdyż w obecnym sezonie dotarł z Celje do 1/8 finału Ligi Konferencji, w której słoweński klub odpadł po dwumeczu z AEK Ateny (2:4).

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
