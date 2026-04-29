W "Milionerach" padło pytanie o Ekstraklasę. Uczestniczka potrzebowała pomocy

W polskiej edycji "Milionerów" bardzo często pojawiają się pytania na temat sportu. W ostatnim - 93. odcinku również trzeba było wykazać się wiedzą z tej dyscypliny, konkretniej ze znajomości klubów Ekstraklasy oraz... heraldyki.

W "Milionerach" padło pytanie dot. Ekstraklasy

Uczestniczka Justyna Christiansen - żołnierka zawodowa, która wygrała pierwszą edycję programu "Siły Specjalne Polska" odpowiadała na pytanie za gwarantowane 50 tys. złotych. Wtedy Hubert Urbański przeczytał pytanie - "Jest w herbie Litwy oraz w piłkarskiej ekstraklasie". Do wyboru były cztery opcje:

A - Jagiellonia

B - Lech

C - Pogoń

D - Lechia

Uczestniczka wykorzystała koło ratunkowe i zadzwoniła do przyjaciela. Ten powiedział, że bez pewności, ale strzelałby w Pogoń. Po chwili czas się skończył i połączenie zostało zakończone. - Nie jestem w stanie tego nigdzie przypiąć - stwierdziła, po czym zakończyła grę na tym etapie, wygrywając 25 tys. złotych. - Definitywnie - podkreśliła.

Poprawna była odpowiedź C - Pogoń. Uczestniczka później przyznała, że stawiałaby na odpowiedź B, czyli Lech. - Pogoń Szczecin, to klub grający w polskiej piłkarskiej ekstraklasie, a herbem Litwy jest pogoń - wizerunek rycerza na koniu z uniesionym mieczem - wytłumaczył później prowadzący.

W ustawie o godle państwowym, innych herbach i znakach heraldycznych Republiki Litewskiej jest napisane wprost: "Godłem państwowym Litwy jest Pogoń: czerwone pole herbu przedstawia jeźdźca w białej (srebrnej) zbroi na białym (srebrnym) koniu, trzymającego w prawej ręce biały (srebrny) miecz uniesiony nad głową. Na lewym ramieniu jeźdźca wisi niebieska tarcza z podwójnym żółtym (złotym) krzyżem. Siodło, czaprak, uzda i uprząż konia są niebieskie. Rękojeść miecza, wędzidło, pętla siodła i uzda, metalowe wzmocnienia pochwy oraz ubiór i podkowy końskie są żółte (złote)" - czytamy.