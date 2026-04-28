Oto kto chce Wdowika. Grali w Lidze Mistrzów!

Klub z historią gry w Lidze Mistrzów uprzedzi Jagiellonię Białystok? Kluby walczą o usługi tego samego zawodnika - Bartłomieja Wdowika, który jest wypożyczony do Jagiellonii z portugalskiej Bragi. O jaki klub chodzi?
Bartłomiej Wdowik
Latem 2024 roku Bartłomiej Wdowik odszedł z Jagiellonii Białystok do portugalskiej Bragi za niewiele ponad 1,5 miliona euro. W tym klubie jednak nie mógł znaleźć dla siebie miejsca, więc kolejny sezon spędził na wypożyczeniu w Hannoverze 96, a w obecnym został wypożyczony do białostockiego klubu. Nie jest tajemnicą, że Jagiellonia chciałaby wykupić Wdowika z Bragi, ale kością niezgody pozostaje klauzula wykupu, którą polski klub chciałby obniżyć.

Bartłomiej Wdowik nie dla Jagiellonii Białystok?

Czy jednak 25-latek pozostanie w Białymstoku? Okazuje się, że nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Portal Meczyki.pl poinformował, że Wdowikiem interesuje się klub, który grał w kończącym się powoli sezonie Ligi Mistrzów.

O kogo chodzi? A o cypryjski Pafos FC. "Cypryjski klub dysponuje dużo większymi finansami, co też sprawia, że ewentualny wykup nie powinien stanowić problemu" - czytamy w artykule. Pafos w fazie ligowej Ligi Mistrzów zajął 26. miejsce i nie awansowało do fazy pucharowej.

A jak wyglądają dokonania Bartłomieja Wdowika w obecnym sezonie w barwach Jagiellonii Białystok? W sumie wystąpił w 42 spotkaniach, w których zanotował cztery asysty.

Nim jednak decyzja o ewentualnym wykupie Wdowika zapadnie w Białymstoku, to drużynę Adriana Siemieńca czeka walka o mistrzostwo Polski lub też podium w Ekstraklasie w ostatnich czterech kolejkach. Obecnie Jagiellonia jest trzecia, ma 46 punktów i traci sześć "oczek" do pierwszego Lecha Poznań. Następny mecz Jagiellonia rozegra w sobotę 9 maja u siebie z Pogonią Szczecin.

