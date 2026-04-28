Zawodnik Legii ogłosił, że odchodzi z klubu. "Nie miałem innego wyboru"

Legia Warszawa bije się o utrzymanie w Ekstraklasie. Na cztery kolejki przed końcem sezonu "Wojskowi" mają zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, a najbliższe spotkanie przeciwko Widzewowi Łódź może być decydujące w kontekście walki o ligowy byt. Marek Papszun jednak może mieć poważny problem, gdyż czołowy zawodnik jego zespołu ogłosił odejście z klubu.

Legia traci stopera. Tak ogłosił odejście

Mowa o Radovanie Pankovie, który nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu. Serb wprawdzie odejdzie dopiero po zakończeniu rozgrywek, ale szkoleniowiec "Wojskowych" z pewnością liczył na inny obrót spraw. Środkowy obrońca zagrał bowiem we wszystkich meczach pod jego wodzą od pierwszej minuty, nie licząc starcia z Wisłą Płock, gdy pauzował za kartki.

Ciekawy jest również sposób, w jaki Pankov poinformował o swoim odejściu z warszawskiej ekipy. Zrobił to za pośrednictwem portalu fanowskiego legia.net, a nie na łamach oficjalnej strony klubowej. "Piłkarz skontaktował się z nami i poprosił o publikację krótkiego oświadczenia" - czytamy.

- Drodzy kibice Legii, ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii. Ta decyzja była dla mnie i mojej rodziny bardzo trudna, ale nie miałem innego wyboru. Z waszego pięknego miasta i klubu zabieram ze sobą wyłącznie najlepsze wspomnienia, a jednymi z najważniejszych jesteście wy – kibice. Czułem się szanowany i kochany. Dziękuję za wasze wsparcie i do zobaczenia na ostatnich nadchodzących meczach - napisał piłkarz.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie trafi serbski obrońca. Paweł Gołaszewski przekazał jednak na antenie kanału "Meczyki", że zawodnik jest już po słowie z nowym pracodawcą, a ponadto może liczyć na znaczną podwyżkę względem tego, ile zarabiał w Legii. Najprawdopodobniej 30-latek zwiąże się z jednym z japońskich klubów.

Pankov trafił do Legii latem 2023 roku. W tym czasie w barwach "Wojskowych" rozegrał 98 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst. Wiele wskazuje na to, że uda mu się dobić do 100 spotkań rozegranych w drużynie ze stolicy. Serb nie będzie jedynym zawodnikiem, który latem pożegna się z Warszawą. Jak informował Paweł Gołaszewski, z klubu ma odejść również bramkarz Kacper Tobiasz.

