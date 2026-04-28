Legia straci bramkarza. Na celowniku jest już następca z Ekstraklasy

Cztery mecze do końca rozgrywek, z czego kluczowy już w najbliższy weekend. Legia Warszawa zmierzy się z Widzewem Łódź, a wynik spotkania ekip bijących się o ligowy byt może być decydujący w kontekście układu tabeli Ekstraklasy na koniec sezonu. Niezależnie jednak od tego, czy "Wojskowi" utrzymają się w elicie, klub ze stolicy musi planować ruchy transferowe na nadchodzące letnie okienko.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

O wzmocnienia gotówkowe łatwo nie będzie, gdyż ze względu na brak możliwości gry w europejskich pucharach w nadchodzącym sezonie Legia nie będzie mogła sobie pozwolić na wydanie dużej sumy pieniędzy. W związku z tym klub z ul. Łazienkowskiej 3 będzie musiał rozstać się z kilkoma piłkarzami. Jednym z nich jest golkiper Kacper Tobiasz.

- Wydaje mi się, że obrał inny kierunek - przyznał w niedzielnej rozmowie z Canal+Sport dyrektor sportowy "Wojskowych" Michał Żewłakow.

Decyzja o odejściu Tobiasza nikogo nie powinna dziwić. Polak stracił miejsce w bramce Legii na rzecz ściągniętego zimą Otto Hindricha i nie wydaje się być w planach Marka Papszuna na kolejny sezon. To jednak sprawia, że legioniści będą szukać nowego golkipera. Zdaniem Pawła Gołaszewskiego klub ze stolicy zagiął parol na jednego z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy, występującego w Motorze Lublin Ivana Brkicia.

Niespełna 31-letni Chorwat w bieżących rozgrywkach wystąpił 27-krotnie, zachowując sześć razy czyste konto. Wpuścił 37 goli, ale u boku Valentina Cojocaru, Xaviera Dziekońskiego czy Rafała Leszczyńskiego mieści się w ligowej czołówce pod kątem udanych interwencji i zapobiegania traceniu większej liczby bramek. W tym sezonie już jednak nie zagra, gdyż złamał żebro w meczu z GKS-em Katowice

Sprawa wydaje się być o tyle łatwa, iż kontrakt Brkicia z Motorem wygasa wraz z końcem sezonu, co oznacza, że Legia za ten transfer zapłaci jedynie prowizję dla agenta oraz pensję dla zawodnika. Lublinianie zresztą nie porozumieli się ze swoim bramkarzem i raczej są pogodzeni z jego odejściem.

Ivan Brkić zresztą może nie być jedynym Chorwatem, który latem zasili szeregi Legii Warszawa. "Wojskowi" walczą również o podpisanie kontraktu z kapitanem Rakowa Częstochowa Zoranem Arseniciem.

