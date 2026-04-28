Sytuacja Widzewa na cztery kolejki przed końcem sezonu w dalszym ciągu jest trudna. Po ostatnim zwycięstwie 2:0 z Motorem Lublin nikt przy Al. Piłsudskiego 138 nie odetchnął z ulgą. Drużyna trenera Aleksandara Vukovicia nadal nie może być pewna pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Igor Jovicević dalej na liście płac Widzewa

Urok naszej Ekstraklasy jest nie do przecenienia. Sytuacja w tabeli powoduje, że Widzew - choć aktualnie z wielkimi problemami - w krótkim czasie może odbić się od dna. Różnica między Łodzianami (36 punktów), zajmującymi 16. miejsce a 8. Radomiakiem (40 "oczek") wynosi zaledwie 4 punkty. Nie da się więc ukryć, że spotkania z Legią, Lechią, Koroną i Piastem są z gatunku tych najtrudniejszych i mają największe znaczenie po tym, jak Widzew wrócił na najwyższy poziom w 2022 roku. Co ciekawe, 41 punktów w sezonie 2022/23 pozwoliło łódzkiemu klubowi na zajęcie 12. miejsca. W bieżącej kampanii taki wynik nie gwarantuje pozostania w Ekstraklasie.

Tabela jest więc mocno spłaszczona. Nie tylko jednak wynik sportowy spędza sen z powiek właścicielowi klubu Robertowi Dobrzyckiemu. Dnia 5 marca po przegranym ćwierćfinale Pucharu Polski z GKS-em Katowice postanowiono pożegnać trenera Igora Jovicevicia. Chorwat, zdaniem mediów, nadal otrzymuje wysoką pensję z Łodzi, która wynosi aż 75 tys. euro miesięcznie. Umowa przestałaby obowiązywać, gdyby 52-latek podjął pracę w innym miejscu.

Jak się okazuje, Jovicević nie jest już w orbicie zainteresowania Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF). Nasi wschodni sąsiedzi po nieudanych barażach zwolnili Serhija Rebrowa i szukają jego następcy na stanowisku selekcjonera reprezentacji.

"Po braku awansu na Mistrzostwa Świata 2026 w budżecie federacji powstały znaczne luki. Z tego powodu wariant zatrudnienia wysokiej klasy, drogiego specjalisty nie jest obecnie rozważany. W szczególności kandydatura Igora Jovicevicia, którą proponował sam Rebrow, nie uzyskała poparcia ze względu na wysokie wymagania finansowe trenera. W rezultacie UAF ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu" - informują ukraińskie media.

Oznacza to, że Widzew nie wykreśli Chorwata ze swojej listy płac.

Mecz Łodzian z Legią Warszawa odbędzie się w piątek 1 maja o godzinie 20.30. Spotkanie to będzie miało kluczowe znaczenie dla obu zespołów w kontekście uniknięcia spadku z Ekstraklasy.