Kucharski podał wynik meczu Legia - Widzew

Raz, dwa, trzy, cztery - tak odliczył w niedzielę Lech Poznań, pokonując w hicie 30. kolejki Ekstraklasy Legię Warszawa aż 4:0. Czy stołeczny klub jest na dobrym kursie do tego, aby utrzymać się w elicie? Głos po spotkaniu zabrała legenda Legii - Cezary Kucharski.

Kucharski o meczu Legia - Widzew. "Przeczuwam wynik w okolicach 0:0"

- Mecz z Widzewem trafia się w dobrym momencie, bo pod kątem emocjonalnym będzie to podobna dawka jak w Poznaniu. Widzew jest dziś oczywiście w innym miejscu niż Lech, ale ciężar gatunkowy meczu z Widzewem może być nawet większy. Umówmy się, że porażkę Legii w Poznaniu należało zakładać. Teraz kibice będą oczekiwali odpowiedzi na ten nokaut - powiedział Cezary Kucharski w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Co ciekawe Kucharski podtrzymuje, że Legia pozostanie w Ekstraklasie na kolejny sezon. Zwrócił uwagę na fakt pracy trenera Papszuna.

- Trener Papszun to poukładał. Wydaje mi się, że z taką grą Legia się utrzyma, tak jak wcześniej prognozowałem, natomiast mecz z Widzewem nie będzie łatwy. Jedna i druga drużyna walczy o utrzymanie, jest duża presja, duże ciśnienie. Legia jest po nokaucie w Poznaniu, Widzew wygrał po lepszej grze. Osoba trenera Vukovicia też powoduje, że wokół tego spotkania są większe emocje. Wydaje mi się, że Legia jest w trudniejszej sytuacji niż Widzew - jest gospodarzem, więc musi wygrać. Będzie chciała zmazać plamę z Poznania. To może być najtrudniejszy mecz dla Legii w tym roku. I najbardziej istotny - dodał.

Według byłego reprezentanta Polski piłkarze Legii do tego meczu powinni podejść dokładnie tak, jak Lech podszedł do meczu z nimi. Jednocześnie Kucharski wyraził obawę co do tego, czy Legia ma odpowiednich wykonawców do realizacji takiego planu. - Przeczuwam wynik w okolicach 0:0. Respekt obu trenerów wobec siebie będzie bardzo duży - stwierdził.

Przypomnijmy, że Legia i Widzew to dwie drużyny, które są zagrożone spadkiem do I ligi. "Chętnych" do degradacji jest więcej. W poniedziałek 27 kwietnia zostanie rozegrane arcyważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Piast Gliwice (16. miejsce) zagra z Arką Gdynia (17. miejsce). Zwycięzca tego meczu wyjdzie ze strefy spadkowej i wciągnie do niej z powrotem Widzew.

Mecz Legia - Widzew zostanie rozegrany w piątek 1 maja o 20:30.