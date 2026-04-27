Fatalne wieści dla Widzewa. Kluczowy piłkarz nie zagra do końca roku

Widzew Łódź cały czas musi walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół Aleksandara Vukovicia opuścił strefę spadkową na kilkanaście godzin po zwycięstwie 2:0 nad Motorem Lublin po golach Carlosa Isaaca i Lukasa Leragera. Duńczyk nie był w stanie dograć spotkania do końca, ponieważ doznał poważnej kontuzji i musiał opuścić boisko na noszach. - Lukas w tym sezonie już raczej nie zagra. Uraz wygląda na dużo poważniejszy niż się wydawało - przekazał Vuković na pomeczowej konferencji prasowej. Jakub Dyktyński, rzecznik prasowy Widzewa napisał po meczu, że Lerager doznał urazu ścięgna Achillesa.

Gwiazda Widzewa z poważną kontuzją. Może zagrać dopiero pod koniec roku

Widzew poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że Lerager całkowicie uszkodził ścięgno Achillesa i przeszedł już zabieg jego rekonstrukcji. Z oświadczenia opublikowanego przez klub dowiadujemy się, że Lerager może wrócić do gry za około osiem miesięcy, a więc najpewniej w tym roku już go na murawie nie zobaczymy. To duże problemy dla Widzewa, ponieważ Lerager stał się ważnym punktem zespołu od początku rundy wiosennej.

"Wielka szkoda", "ziścił się najgorszy scenariusz", "od raju do piekła w kilkanaście minut", "jakieś fatum", "dużo tych kontuzji" - piszą kibice Widzewa na portalu X. To nie jedyny tak poważny uraz w Widzewie. W połowie kwietnia operację kolana przeszedł Szymon Czyż, a Christopher Cheng skręcił kostkę i wypadł z gry do końca tego sezonu.

Uraz Leragera utrudnia też plany Vukovicia na piątkowy mecz z Legią Warszawa. W tym meczu zabraknie też Juljana Shehu, który musi odbyć karę zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Na pozycji defensywnego pomocnika wystąpi najpewniej Albańczyk Lindon Selahi, a w środku pola trener Widzewa pewnie postawi na Frana Alvareza oraz Emila Kornviga.

Lerager trafił do Widzewa w styczniu tego roku bez kwoty odstępnego z FC Kopenhaga. Od tego czasu Lerager zagrał w jedenastu meczach Widzewa, w których strzelił jednego gola.