Żewłakow zdradził. Ten piłkarz odejdzie z Legii. "Obrał inny kurs"

Legia Warszawa została znokautowana w niedzielnym hicie Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna przegrał aż 0:4 z Lechem Poznań, a wszystkie gole padły w pierwszej połowie. Legia grała od 21. minuty w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka. - Specyficzny mecz, bo dużo się działo, ale nic prawie dobrego dla nas. Czerwona kartka z VAR, w mojej opinii była zupełnie niezasłużona i będziemy walczyć o to, by była anulowana, a Rafał mógł zagrać w kolejnym meczu - ogłosił Papszun na pomeczowej konferencji prasowej.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Jacku Magierze: Akademia Legii powinna nosić jego nazwisko

Tak wygląda sytuacja kontraktowa w Legii. "On obrał inny kurs"

Gościem programu Liga+ Extra był Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. W trakcie programu padło pytanie o przyszłość piłkarzy, którym wygasają kontrakty z końcem sezonu. W tym gronie są m.in. Juergen Elitim, Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Jean-Pierre Nsame, Patryk Kun, Rafał Augustyniak czy Radovan Pankov. Żewłakow zdradził, że nie rozmawiał jeszcze z Kapustką, a sytuacja z Nsame jest skomplikowana w związku z jego sytuacją zdrowotną.

Żewłakow przyznał, że raczej w klubie nie zostanie Tobiasz. - Z Kacprem rozmawiałem przed Nowym Rokiem, dostałem odpowiedź, że forma kontraktu, która została zaproponowana i wysokość nie pasuje, więc wydaje mi się, że Kacper obrał inny kurs - tłumaczył dyrektor Legii. - Z Pankovem chcielibyśmy przedłużyć kontrakt, ale musimy się mierzyć z wymaganiami piłkarza i innymi ofertami, które do niego napływają - dodaje.

- Jesteśmy z Elitimem w ciągłym kontakcie. Jesteśmy podczas rozmów z Augustyniakiem. Z Kunem myślę, że będziemy rozmawiać, ale nie daję gwarancji, że to się zakończy owocnie. Z Jędrzejczykiem na początku sezonu rozmowa była takim totolotkiem, dlatego rozmawiam z nim bardzo delikatnie. Ma już swoje lata, jeśli chodzi o stan zdrowia - podsumował Żewłakow.

Niektórzy internauci zwrócili uwagę na to, że Żewłakow ogłasza, co z kontraktami piłkarzy Legii przed decydującymi meczami w sezonie. "Czy to jest poważne?", "dla mnie to mega amatorka" - czytamy na portalu X.

Zobacz też: Iran na krawędzi kolejnej historycznej decyzji. "Niektórzy w to nie wierzą"

Przed Legią zostały cztery mecze w tym sezonie, a konkretniej z Widzewem Łódź (01.05), Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (10.05), Lechią Gdańsk (17.05) i Motorem Lublin (23.05).