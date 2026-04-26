Fatalne wieści. Widzew traci gwiazdę do końca sezonu

Widzew Łódź w niedzielę 26 kwietnia wygrał ligowy mecz z Motorem Lublin (2:0), ale trzy punkty i zwycięstwo zostały okupione kontuzją ważnego zawodnika. Lukas Lerager przed końcem meczu opuścił boisko na noszach. Wiemy już więcej w sprawie jego stanu zdrowia.

Dramat gwiazdy Widzewa. Poważna kontuzja

"Lukas Lerager doznał urazu ścięgna Achillesa w trakcie meczu z Motorem. Trwa szczegółowa diagnoza zawodnika, po której Klub przedstawi komunikat z planem leczenia oraz prognozowaną długością przerwy od gry" - poinformował rzecznik prasowy Widzewa Łódź Jakub Dyktyński na swoim profilu na portalu X.

Wpis momentalnie zebrał wiele interakcji. Były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który wciąż kibicuje swojemu byłemu klubowi - Widzewowi - z żalem przyznał, że Leragera najpewniej czeka długa przerwa. "6-8 miesięcy" - napisał. To dobre przypomnienie tego, że kontuzje Achillesów są jednymi z najgorszych w piłce nożnej.

Do kontuzji Duńczyka odniósł się także trener Łodzian: Aleksandar Vuković. - Powiedzieliśmy sobie, że po zdobyciu gola nie możemy się zamykać, lecz iść po kolejne trafienie i dzisiaj to zrobiliśmy. Cieszę się z pewnie wygranego meczu i czystego konta. Lukas Lerager natomiast w tym sezonie już raczej nie zagra. Uraz wygląda na poważniejszy niż się wydawało - powiedział cytowany przez klubową stronę internetową.

Lukas Lerager trafił do Widzewa w styczniu tego roku. Wystąpił w 10 z 12 ligowych meczów Łodzian. Spotkanie z Motorem było w jego wykonaniu bardzo udane. To on zdobył gola na 2:0, podwyższając wynik otworzony wcześniej przez Carlosa Isaaca.

Kolejny mecz Widzewa, który póki co znajduje się ponad strefą spadkową - choć ma tyle samo punktów co będący pod kreską Piast Gliwice - zostanie rozegrany w piątek 1 maja w Warszawie z Legią. Warszawianie w niedzielę odebrali lekcję piłki nożnej od zmierzającego po mistrzostwo kraju Lecha Poznań.