Lech Poznań przybliżył się do mistrzostwa Polski. "Kolejorz" już po pierwszej połowie prowadził z Legią Warszawa 4:0 i ostatecznie taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Od 21. minuty Wojskowi grali w osłabieniu. Sędzia Piotr Lasyk początkowo pokazał Rafałowi Augustyniakowi żółtą kartkę, ale po konsultacji z wozem VAR zmienił decyzję i wyciągnął czerwony kartonik.

Lyczmański podziela zdanie Papszuna. Błędna decyzja arbitra

Po kartce trener Marek Papszun od razu zareagował i dokonał taktycznej zmiany. Za Rafała Adamskiego na boisko wszedł Artur Jędrzejczyk. Wówczas Wojskowi przegrywali już 0:1. Po spotkaniu szkoleniowiec Legii nie ukrywał złości i skrytykował decyzję sędziego.

- Kluczowa była ta 20. minuta i czerwona kartka z VAR-u. W mojej opinii kompletnie nieuzasadnione zawołanie sędziego Lasyka. Tutaj nie było żadnych podstaw, żeby VAR interweniował. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś naciąganych argumentacji i przynajmniej ta kartka będzie anulowana. Wynik nam się nie wróci i ta sytuacja, natomiast na pewno będziemy walczyć, żeby Augustyniak mógł grać w następnym spotkaniu - podkreślił na konferencji prasowej.

Po spotkaniu w Canal+ Sport sędzia Adam Lyczmański także wskazał, że Augustyniak powinien otrzymać żółtą kartkę. Ocenił, iż nie możemy patrzeć tylko na stopklatki przy tego typu sytuacjach.

- Ten atak na stopklatce faktycznie wygląda nieciekawie, ale chciałbym, żebyśmy wyróżnili dwa terminy. Mam na myśli nierozważny atak w nogi przeciwnika i poważny, rażący faul. Ten pierwszy, to żółta kartka, drugi to czerwona. Które z tych określeń pasuje do tego przewinienia? Moim zdaniem to pierwsze - wyjaśnił Adam Lyczmański.

Lyczmański mówi wprost. "To jest kluczem do oceny"

Później ekspert uzupełnił swoją wypowiedź, podkreślając klucz do oceny tej spornej sytuacji. - Zakroczna noga gracza Lecha jest trącona, ale noga zawodnika Legii nie jest zakotwiczona. To jest dosłownie ułamek sekundy, gdy ta noga się lekko wygina. To jest kluczem do oceny - powiedział.

Lyczmański nie ma też wątpliwości, że nie można tego porównywać do czerwonej kartki dla Luisa Palmy ze spotkania przeciwko Rakowowi Częstochowa. Dla niego to dwie zupełnie inne sytuacje. Augustyniak powinien otrzymać żółtą kartkę.

- Pierwsza decyzja, którą Piotr Lasyk podjął z boiska, była optymalna i prawidłowa. Gdyby ona została podtrzymana, zapewne dzisiaj byśmy nawet o niej nie mówili - skwitował Lyczmański.