Oto składy na hit Lech - Legia! Papszun i Frederiksen zdecydowali

Stawka meczu Lech - Legia jest ogromna. Poznaniacy muszą wygrać, żeby mieć trzypunktową przewagę nad wiceliderującym Górnikiem Zabrze. Legia musi wygrać, żeby oddalić się od strefy spadkowej Ekstraklasy. Remis nie usatysfakcjonuje nikogo. Oba kluby ujawniły już składy na ten mecz. Oto wybrańcy Nielsa Frederiksena i Marka Papszuna.
Poprzedni mecz Legii Warszawa i Lecha Poznań skończył się bezbramkowym remisem. Legia już wtedy grała w kratkę, ale jeszcze nikt się nie spodziewał, że stołeczny klub do końca sezonu będzie walczył o zachowanie miejsca w lidze. Dziś Legia ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

Oto składy na Lech - Legia

Na drugim biegunie znajduje się Lech Poznań. Zeszłoroczni mistrzowie Polski w tym sezonie również są głównym faworytem do zdobycia tytułu. Obecnie Lech jest liderem Ekstraklasy, ale ma tyle samo punktów (49), co drugi w tabeli Górnik Zabrze. Jeżeli Poznaniacy dziś nie wygrają, to ich sytuacja trochę się skomplikuje, ale wciąż będą liderem ze względu na lepszy bilans bezpośrednich spotkań w meczach z Górnikiem.

Niels Frederiksen i Marek Papszun nie mogą pozwolić sobie na błędy w dzisiejszym meczu. Obaj trenerzy wybrali już składy na to spotkanie. Oto one:

Lech Poznań: Mrozek, Gurgul, Mońka, Gumny, Pereira, Ouma, Kozubal, Walemark, Gholizadeh, Ishak, Bengtsson

Legia Warszawa: Hindrich, Pankov, Augustyniak, Piątkowski, Kun, Szymański, Elitim, Kacper Urbański, Wszołek, Rajović, Adamski

Obie drużyny ostatnio są w dobrej formie. Legia nie przegrała żadnego z ostatnich dziesięciu meczów. Seria Lecha jest gorsza i wynosi pięć meczów z rzędu bez porażki, ale Poznaniacy w 2026 roku są drugą najlepszą drużyną Ekstraklasy (23 zdobyte punkty). Lepiej radzi sobie tylko GKS Katowice (24 zdobyte punkty).

Początek meczu Lech - Legia o godzinie 17:30. 

