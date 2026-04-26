Oto składy na hit Lech - Legia! Papszun i Frederiksen zdecydowali

Poprzedni mecz Legii Warszawa i Lecha Poznań skończył się bezbramkowym remisem. Legia już wtedy grała w kratkę, ale jeszcze nikt się nie spodziewał, że stołeczny klub do końca sezonu będzie walczył o zachowanie miejsca w lidze. Dziś Legia ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Oto składy na Lech - Legia

Na drugim biegunie znajduje się Lech Poznań. Zeszłoroczni mistrzowie Polski w tym sezonie również są głównym faworytem do zdobycia tytułu. Obecnie Lech jest liderem Ekstraklasy, ale ma tyle samo punktów (49), co drugi w tabeli Górnik Zabrze. Jeżeli Poznaniacy dziś nie wygrają, to ich sytuacja trochę się skomplikuje, ale wciąż będą liderem ze względu na lepszy bilans bezpośrednich spotkań w meczach z Górnikiem.

Niels Frederiksen i Marek Papszun nie mogą pozwolić sobie na błędy w dzisiejszym meczu. Obaj trenerzy wybrali już składy na to spotkanie. Oto one:

Lech Poznań: Mrozek, Gurgul, Mońka, Gumny, Pereira, Ouma, Kozubal, Walemark, Gholizadeh, Ishak, Bengtsson

Legia Warszawa: Hindrich, Pankov, Augustyniak, Piątkowski, Kun, Szymański, Elitim, Kacper Urbański, Wszołek, Rajović, Adamski

Obie drużyny ostatnio są w dobrej formie. Legia nie przegrała żadnego z ostatnich dziesięciu meczów. Seria Lecha jest gorsza i wynosi pięć meczów z rzędu bez porażki, ale Poznaniacy w 2026 roku są drugą najlepszą drużyną Ekstraklasy (23 zdobyte punkty). Lepiej radzi sobie tylko GKS Katowice (24 zdobyte punkty).

Początek meczu Lech - Legia o godzinie 17:30. Zachęcamy do śledzenia tego hitu Ekstraklasy w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.