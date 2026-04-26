Widzew pokazał, jak się walczy o utrzymanie! To był arcyważny mecz

Widzew Łódź po raz pierwszy od 14 września wygrał domowy mecz w Ekstraklasie, strzelając co najmniej dwa gole i nie tracąc ani jednego. Łodzianie wykonali ważny krok w kierunku utrzymania w elicie, a do siatki Motoru Lublin trafiali Carlos Isaac i Lukas Lerager.
Mariusz Fornalczyk Filip Luberecki
(gj) PAP/Piotr Polak

Widzew Łódź przed tygodniem w spektakularny sposób wypuścił zdobycz punktową w meczu z Radomiakiem Radom, decydującego gola tracąc w ostatniej minucie (1:2). Motor Lublin w bardzo emocjonującym spotkaniu przegrał z GKS Katowice (2:3). Łodzianie i Lublinianie w niedzielne popołudnie zmierzyli się w bezpośrednim starciu. Wszystko to przy milczących trybunach. Kibice Widzewa powiedzieli dość. Więcej o braku zorganizowanego dopingu pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.

Widzew w końcu to zrobił. Czekał na to od września

To Łodzianie lepiej rozpoczęli spotkanie i już po upływie kwadransa mogli świętować. Bohater był nieoczywisty - Carlos Isaac znalazł się w polu karnym Motoru i mocnym strzałem dał prowadzenie gospodarzom. To był pierwszy gol hiszpańskiego obrońcy w Ekstraklasie.

W drugiej połowie prowadzenie Widzewa podwyższył Lukas Lerager, wykorzystując podanie od Sebastiana Bergiera, który tym razem wcielił się w rolę asystenta, a nie strzelca - jak ma w zwyczaju.

Ten sam Lerager w końcówce meczu musiał zejść z boiska z powodu urazu. Został zniesiony na noszach przez klubowych fizjoterapeutów. Jak podczas transmisji przekazał dziennikarz Canal+Sport Błażej Łukaszewski - chodziło o problem z Achillesem.

Widzew już w najbliższy piątek - 1 maja - zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Motor Lublin dzień później (2 maja, 20:30) podejmie u siebie Lecha Poznań. Jak niedzielny mecz w Łodzi wpłynął na kształt tabeli? Widzew - do poniedziałku - znalazł się poza strefą spadkową. Jest na 15. miejscu i ma tyle samo punktów, co będący pod kreską Piast Gliwice. O dwa oczka wyprzedza Arkę.

Przypomnijmy, że 27 kwietnia o 19:00 Piast i Arka zmierzą się w bezpośrednim starciu. Oznacza więc to, że na pewno któraś z tych drużyn zapunktuje i z powrotem strąci Łodzian do strefy spadkowej.

  • Widzew Łódź 2:0 Motor Lublin (1:0)
  • Gole: Carlos Isaac' 15, Lukas Lerager' 56
  • Widzew: Drągowski (gk) - Isaac (90+3' Krajewski), Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky - Alvarez, Lerager (85' Selahi), Shehu (k) - Kornvig, Bergier, Fornalczyk (79' Baena)
  • trener: Aleksandar Vuković
  • Motor: Tratnik (gk) - Wójcik, Najemski, Matthys (64' Ede), Luberecki - Samper (64' Łabojko) - Ndiaye (64' Fabio Ronaldo), Wolski (k) (72' Karasek), Rodrigues, van Hoeven (76' Haxha) - Czubak
  • trener: Mateusz Stolarski
  • Stadion Widzewa, Łódź
  • sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok)
  • żółte kartki: Juljan Shehu, Fran Alvarez - Bright Ede

