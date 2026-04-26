Co za wieści przed hitem Ekstraklasy. Chodzi o gwiazdę Legii

Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna przeżywa wielką przemianę. Wyszła ze strefy spadkowej i stała się bardziej poukładanym zespołem. Nie przegrywa meczów i wielu zastanawia się, czy przed nowym sezonem przejdzie rewolucję kadrową. Co z Juergenem Elitimem, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca?

Oto nowe wieści. Chodzi o przyszłość Elitima

"Z naszych informacji wynika, że Legia właśnie wróciła do rozmów na temat przedłużenia przez niego kontraktu. Niedawno mówił o tym Paweł Gołaszewski, dziennikarz m.in 'Piłki Nożnej', sugerując również zainteresowanie klubów z MLS" - czytamy na goal.pl.

"Takie negocjacje były prowadzone już wcześniej, ale potem zamrożono je na kilka miesięcy. Teraz, jak słyszymy, obie strony znów usiądą do stołu. W okolicach Ł3 zapewniają nas, że ma to nastąpić już w przyszłym tygodniu!" - dodaje wspomniane wyżej źródło.

Elitim to ważny zawodnik Legii, który do stolicy trafił w lipcu 2023 roku. Od tego czasu rozegrał 103 mecze. Zdobył w nich pięć goli i zaliczył 14 asyst. Ze stołecznym klubem zdobył trzy trofea: Puchar Polski i dwa krajowe superpuchary. Co ciekawe w Legii grał już u pięciu trenerów: Kosty Runjaicia, Goncalo Feio, Edwarda Iordanescu, Inakiego Astiza i Marka Papszuna, u którego zaliczył już dwa udziały przy golach. W spotkaniu z Koroną Kielce (1:2) został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Bartosz Kapustka. W zremisowanym meczu z Radomiakiem Radom (1:1) zanotował asystę przy bramce strzelonej przez Radovana Pankova.

Najbliższe spotkanie Legii Warszawa już w niedzielę 26 kwietnia. O 17:30 dojdzie do wielkiego hitu 30. kolejki, w którym Lech zmierzy się właśnie z Legią. Oba zespoły przed tym spotkanie dzieli 12 punktów.