Kibice Widzewa wywiesili wymowny transparent. Jasny przekaz

Kibice Widzewa Łódź już na początku spotkania zrezygnowali z prowadzenia jakiegokolwiek dopingu, więc mecz toczył się w niespotykanej na łódzkim stadionie ciszy. Głośniej zrobiło się tylko w 15. minucie, gdy Łodzianie zdobyli bramkę i kibice zaczęli się cieszyć.
To oczywiście celowe zachowanie kibiców, którzy pojawili się dziś na stadionie i forma protestu przeciwko słabym wynikom Widzewa, który mimo wydania ogromnych kwot, walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Poza ciszą doszły też transparenty, które kibice zaczęli rozwieszać w trakcie spotkania.
"Dostaliście od nas wszystko. Wiarę, wsparcie, zaufanie, szacunek. W zamian dostaliśmy wstyd, hańbę, brak zaangażowania. To koniec głaskania" - pojawiło się na jednym z nich.
Pojawiły się też bluzgi skierowane w stronę konkretnych osób. Chodzi o Dariusza Adamczuka - pełnomocnika zarządu ds. sportu - oraz Piotra Burlikowskiego - dyrektora pionu sportowego.
"Partacze wyp*****lać z Widzewa. 'Adamczuk', 'Burlikowski' jesteście pierwsi na naszej liście" - czytamy.
Pojawiła się też grafika z żółtą kartką. Tą kibice Widzewa pokazali Michałowi Rydzowi, który jest prezesem zarządu Widzewa.
W przerwie meczu do sytuacji z brakiem dopingu ze strony kibiców Widzewa odniósł się strzelec gola na 1:0 Carlos Isaac. Jak przekazał Błażej Łukaszewski z Canal+Sport, Hiszpan uważa, że "to jest zupełnie normalne" i "on w pełni rozumie takie podejście".
Mecz Widzew - Motor wciąż trwa, zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Do przerwy gospodarze wygrywają 1:0. Jeżeli mecz skończy się tym wynikiem, to Łodzianie opuszczą strefę spadkową. Nie na długo. Jakiekolwiek rozstrzygnięcie poniedziałkowego meczu Piast Gliwice - Arka Gdynia sprawi, że Widzew spadnie na 16. miejsce.