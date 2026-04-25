Gol w 97. minucie wywołał przewrót w tabeli Ekstraklasy

30. kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się w piątek 24 kwietnia. W dwóch spotkaniach Jagiellonia Białystok niespodziewanie przegrała przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze 1:2, zaś Zagłębie Lubin uległo spadkowiczowi, Bruk-Bet Termalice Nieciecza także 1:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Raków wyszarpał zwycięstwo. Remis w Kielcach

W sobotę na boiskach ekstraklasowych obejrzeliśmy trzy pojedynki. Jako pierwsi na murawę o godzinie 14:45 wybiegli piłkarze Korony Kielce oraz GKS-u Katowice. W pierwszych 45 minutach obejrzeliśmy jedno trafienie autorstwa Arkadiusza Jędrycha, który w 35. minucie dał prowadzenie gościom ze stolicy Śląska. Bramkę na wagę remisu w 66. minucie zdobył Marcel Pięczek, ustalając tym samym wynik spotkania.

Drugim sobotnim meczem była rywalizacja Lechii Gdańsk z Rakowem Częstochowa. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się supersnajper zespołu z Trójmiasta, Tomas Bobcek. Słowak pewnie wykorzystał w 10. minucie rzut karny podyktowany po faulu Oskara Repki na Kacprze Sezonience. Dziesięć minut później winowajca odpłacił swoje winy. 27-latek zgarnął piłkę przed polem karnym, położył zwodem jednego z obrońców rywali i z 14 metrów huknął w stronę bramki, doprowadzając do remisu.

Choć w drugiej części spotkania gospodarze dominowali, to nie byli w stanie "przenieść" tego na tablicę wyników. Zrobili to natomiast goście, którzy w trzeciej minucie doliczonego czasu gry za sprawą Jonatana Brauta Brunesa zapewnili sobie cenne trzy punkty.

Cracovia nieuchronnie zbliża się do strefy spadkowej

Ostatnim pojedynkiem w tym dniu było starcie dwóch drużyn, które walczyły o to, by oddalić się od strefy spadkowej. Trzynasta w tym zestawieniu Cracovia podejmowała znajdującą się o jedną lokatę niżej Pogoń Szczecin. Klub spod Wawelu w trzech ostatnich meczach ligowych zdobył zaledwie jeden punkt, zaś "Portowcy" w czterech ostatnich spotkaniach zanotowali trzy porażki i jedno zwycięstwo. Dla gospodarzy był to jednocześnie pierwszy mecz o punkty pod wodzą nowego trenera. W poniedziałek 20 kwietnia z drużyną pożegnał się Luka Elsner, a jego miejsce zajął wychowany w Szwecji Bartosz Grzelak.

Strzelanie w stolicy Małopolski rozpoczął pomocnik gości, Kellyn Acosta. Amerykanin uderzył piłkę zza pola karnego po tym, jak ta wędrowała od zawodnika do zawodnika w wielkim zamieszaniu przed bramką gospodarzy. Z jego płaskim uderzeniem nie poradził sobie Sebastian Madejski, który przepuścił przez rękawice futbolówkę, a ta wtoczyła się do bramki Cracovii. W dalszej części meczu Krakowianie bili głową w mur, nie mogąc sforsować defensywy zespołu ze Szczecina. Na dodatek w 85. minucie Oskar Wójcik otrzymał żółtą kartkę, którą ponowił pięć minut później, za co musiał opuścić murawę, osłabiając swój zespół w końcówce.

Gdy wydawało się, że "Portowcy" wyjadą z Krakowa z trzema punktami, w piątej minucie doliczonego czasu gry bramkę na 1:1 zdobył napastnik "Pasów" Kahveh Zahiroleslam, ratując swój zespół bardzo ważnym punktem w ligowym zestawieniu.

Lech Poznań - Legia Warszawa: hit 30. kolejki Ekstraklasy

Lider i obrońca tytułu Lech Poznań swoje spotkanie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozegra w niedzielę 26 kwietnia. Przy Bułgarskiej w Poznaniu "Kolejorz" podejmie Legię Warszawa. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:30. Nawet w przypadku potknięcia się piłkarzy Nielsa Frederiksena, utrzymają oni fotel lidera rozgrywek, choć wówczas ich przewaga nad Górnikiem Zabrze zostanie zupełnie zniwelowana. "Legioniści" jeśli marzą o grze w europejskich pucharach muszą to spotkanie wygrać, a w kolejnych czterech, które zostaną do końca sezonu będą musieli zdobyć jak największą liczbę punktów.

Nim jednak dojdzie do hitowego starcia 30. kolejki, o godzinie 12:15 Wisła Płock podejmie Radomiaka Radom, a Widzew Łódź Motor Lublin. Tę rundę zakończy poniedziałkowy mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Arką Gdynia (godz. 19:00).

Tabela Ekstraklasy po piątkowych i sobotnich meczach w 30. kolejce (24-25 kwietnia 2026):