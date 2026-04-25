Powrót na stronę główną

Raków przegrywał 0:1. W 93. minucie zapewnili sobie bezcenne zwycięstwo!

Jonatan Braut Brunes bohaterem Rakowa Częstochowa! Norweg zdobył zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry meczu z Lechią Gdańsk. Wygrana 2:1 sprawia, że Częstochowianie zbliżyli się na trzy punkty do liderującego Lecha Poznań. Tymczasem Lechia wciąż nie może być pewna utrzymania.
Oskar Repka
L / PAP

Raków Częstochowa przyjechał do Gdańska z prostym planem: tylko zwycięstwo wydłuży szanse Medalików na mistrzostwo Polski, tylko zwycięstwo znacząco pomoże w walce o grę o europejskie puchary. Sześć punktów straty do liderującego Lecha na pięć kolejek przed końcem sezonu to dużo, a pamiętać trzeba też o zbliżającym się finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Lechia natomiast wciąż nie może być pewna utrzymania. Przed rozpoczęciem meczu Gdańszczanie zajmowali 10. miejsce w tabeli, ale nad otwierającą strefę spadkową Arką Gdynia mieli tylko cztery punkty przewagi. W meczach drużyny prowadzonej przez Johna Carvera padło już przeszło sto bramek.

Szybkie dwa gongi, a potem nudy

I błyskawicznie potwierdziło się, że jeżeli widzowie chcą oglądać trafienia, należy swoje oczy skierować na Gdańsk. W 9. minucie dynamiczna akcja Lechii została przerwana przez Oskara Repkę. Reprezentant Polski faulował Kacpra Sezonienkę, a Tomas Bobcek zmylił Oliwiera Zycha. To już szesnasty gol Bobceka w tym sezonie. Słowak zrównał się w klasyfikacji strzelców z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin.

Szybko zrobiło się 1:1. Repka naprawił to, co zepsuł dziesięć minut wcześniej. Zgarnął piłkę przed polem karnym, położył zwodem jednego z obrońców rywali i z 14 metrów huknął w stronę bramki. Alex Paulsen był bez szans - dodatkowo interwencję utrudnił mu rykoszet. 

Od tego momentu mecz nieco stracił na dynamice. Obie drużyny atakowały z mniejszą werwą, nieco więcej zagrożenia tworzyli przyjezdni, ale najlepszą sytuację w 31. minucie zmarnował Kacper Sezonienko. W doliczonym czasie gry akcję Jeana Carlosa powstrzymał Tomasz Wójtowicz. Sytuację sprawdzano na VAR, ale nie było podstaw do interwencji sędziego.

W drugiej połowie znów świetną sytuację zepsuł Sezonienko. Kapitalnie wtedy spisał się Zych, który chwilę później jeszcze lepiej zainterweniował po strzale Mateja Rodina. W tej drugiej sytuacji gol i tak nie byłby uznany - sędziowie odgwizdali faul Lechii. Był to bardzo dobry czas gospodarzy, ale nie przełożyło się to na kolejne bramki. 

Kolejne zmiany trenera Łukasza Tomczyka nie przynosiły rezultatu. Lechia wciąż przeważała i w 84. minucie powinna wrócić na prowadzenie. Rodin dośrodkował do stojącego na piątym metrze Tomasa Bobceka. Słowak jednak zmarnował tę sytuację - piłka zaplątała mu się między nogami. 

Chwilę później do bramki trafił Adriano Amorim. Z ostrego kąta przelobował Paulsena, ale wtedy wybrzmiał gwizdek sędziego Kokiego Nagamine. W oczywisty sposób Brazylijczyk pomógł sobie ręką przed oddaniem tego strzału i gol nie mógł zostać uznany. Tymczasem w 89. minucie nieuznaną bramkę strzelił Rodin. Z kilku metrów pokonał Zycha, ale był na pozycji spalonej.

Bramka wisiała w powietrzu i w doliczonym czasie gry widzowie obejrzeli decydujące trafienie - jednak nie byli z tego zadowoleni kibice gospodarzy. W 93. minucie bohaterem Rakowa został Jonatan Braut Brunes, który trafił do bramki dobijając nieudany strzał Ojo. Lechia dominowała w drugiej połowie, szukała zwycięskiego gola, ale zeszła z boiska pokonana.

Lechia Gdańsk 1:2 Raków Częstochowa (1:1)

  • Bramki: Bobcek (10' - k.) - Repka (20'), Brunes (90+3')
  • Lechia: Paulsen, Vojtko, Rodin, Diaczuk, Wójtowicz (86' Kłudka), Cirkovic, Żelizko, Kapic, Mena Ż, Sezonienko Ż, Bobcek
  • trener: John Carver
  • Raków: Zych, Svarnas Ż, Racovitan, Dawidowicz, Carlos (83' Rocha), Bulat (83' Ojo), Repka, Tudor Ż (72' Amorim), Brusberg (46' Pieńko), Makuch (72' Lopez), Brunes
  • trener: Łukasz Tomczyk
  • żółte kartki: Sezonienko, Mena - Tudor, Svarnas

Raków zrównał się tym samym punktami z Jagiellonią Białystok i obie te drużyny tracą trzy punkty do Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Lechia natomiast pozostaje na dziesiątym miejscu i wciąż nie może być pewna utrzymania.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.