Zawrzało wokół byłej gwiazdy Legii. Tak potraktowali jego córkę

Josue reprezentował barwy Legii Warszawa od 2021 do 2024 roku. W tym czasie był jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy, z Wojskowymi zdobył Puchar i Superpuchar Polski. W 2024 roku Portugalczyk postanowił opuścić Europę, trafił do brazylijskie Coritiby. Jego zespół gra obecnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Glorioso grę w Serie A łączą z rywalizacją w mistrzostwach stanowych. Są rekordzistami tych rozgrywek, wygrywali aż 39-razy. Wiadomo już, że w tym roku 40 triumfu nie będzie, w półfinale lepsze okazało się drugoligowe Operario.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Coritiba odpadła z mistrzostw stanowych. Córka Josue ofiarą obelg

Rywalizacja Coritiby z Operario była niezwykle wyrównana. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2:2, taki sam wynik kibice zobaczyli w rewanżu, w związku z czym do rozstrzygnięcia były potrzebne rzuty karne. Seria jedenastek zakończyła się triumfem Operario 6:5, w decydującej serii pomylił się Maicon. Doświadczony Brazylijczyk to dobry kolega Josue, piłkarze znają się jeszcze z czasów FC Porto. Spotkanie z trybun wspólnie oglądały rodziny zawodników.

Błąd Maicona wywołał przykre konsekwencje dla bliskich Brazylijczyka i Josue. Ofiarą obelg ze strony kibiców padła m.in. obecna na trybunach 13-letnia córka byłego zawodnika Legii, co przekazała matka dziewczynki i żona Josue, Joana Fonseca.

Zobacz też: Oto największa rewelacja Ekstraklasy! "Przepraszam, że zwątpiłem"

Zagorzali fani Coritiby stanęli w obronie rodziny Josue

Karygodne zachowanie pseudokibiców nie spodobało się COXAnautas, to grupa najbardziej zagorzałych fanów Coritiby. Kibice wystosowali oświadczenie, w którym stanęli w obronie bliskich piłkarza, w szczególności 13-letniej córki Josue.

"COXAnautas wyraża solidarność z Josue i jego rodziną w związku z niefortunnym incydentem, który miał miejsce na stadionie po odpadnięciu z rozgrywek. Publicznie wyrażamy solidarność z piłkarzem, jego żoną Joaną Fonsecą, a zwłaszcza ich 13-letnią córką, która padła ofiarą słownych ataków na stadionie. Nic nie usprawiedliwia agresji wobec dziecka na stadionie. Rywalizacja jest częścią sportu. Istnieje jednak granica, której nie można przekroczyć, a zaczyna się ona od szacunku dla rodziny" - czytamy w oświadczeniu COXAnautas.

"Couto Pereira [stadion klubu] to dom kibiców Coritiby. To miejsce pasji, wsparcia i odpowiedzialności, gdy jest to konieczne, ale nigdy ataków personalnych, tym bardziej skierowanych do nieletnich. Zdecydowanie potępiamy wszelkie postawy przekraczające granicę szacunku. Podkreślamy, że piłka nożna musi być bezpiecznym środowiskiem dla wszystkich – zawodników, członków klubu i ich rodzin. Obyśmy zamienili oburzenie w refleksję. Coritiba jest zbyt wielka, by reprezentować ją poprzez takie działania" - dodają kibice Coritiby.

Za wsparcie, za pośrednictwem COXAnautas podziękowała żona Josue.

"Dziękuję bardzo w imieniu mojej rodziny. Wiem, co niesie ze sobą piłka nożna. Jesteśmy po prostu smutni i oburzeni losem naszej córki. Ale dziękujemy również wszystkim za słowa wsparcia" - w takich słowach wdzięczność wyraziła małżonka Portugalczyka.

Josue jest ważną postacią Coritiby. Dotychczas rozegrał 65 spotkań, w których zdobył 9 bramek i 9 asyst.