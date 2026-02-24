Legia chce pozbyć się niechcianego piłkarza. Nagle zwrot

Legia Warszawa w ostatnią sobotę (21 luty) odniosła pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie od września i meczu z Pogonią Szczecin. Wojskowi pokonali na własnym stadionie 2:1 Wisłę Płock, dzięki golom Rafała Adamskiemu i Kacpra Chodyny. Wygrana pozwoliła podopiecznym trenera Marka Papszuna tylko na chwilę wydostać się ze strefy spadkowej, bowiem dzień później 2:1 GKS-em Katowice wygrała Arka Gdynia. Między klubami może dojść do ruchu na rynku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Legia chce się pozbyć niechcianego piłkarza. Miałby trafić do Arki

Legia Warszawa jeszcze przed końcem zimowego okienka transferowego chciałaby odchudzić skład. Według dziennikarza Meczyków Tomasza Włodarczyka kandydatem do odejścia jest Claude Goncalves. Portugalczyk odgrywa znikomą rolę w zespole, u trenera Papszuna nie mieści się nawet na ławce rezerwowych. Zainteresowana transferem miałaby być Arka, a kluby miały już nawet osiągnąć porozumienie.

- Legia Warszawa i Arka Gdynia mają porozumienie co do wypożyczenia Claude’a Goncalvesa - pisze na portalu X Tomasz Włodarczyk.

Problem stanowi strona piłkarza. Goncalves nie chce przejść do Arki

Portugalczyk miałby trafić do Arki na zasadzie wypożyczenia, strony miałyby się dzielić pensją zawodnika. Problem stanowi środowisko Portugalczyka. Dyrektor sportowy Arki Velijko Nikitović wyjaśnił na portalu X, że zielonego światła na transfer nie dał agent reprezentujący zawodnika.

Zobacz też: Tak Boniek podsumował hitowy transfer gwiazdy Legii do Widzewa

Arka miałaby być również zainteresowana wypożyczeniem Mateusza Żyry z Widzewa Łódź, sam zawodnik nie jest jednak zainteresowany takim ruchem. Goncalves gra w Legii Warszawa od lipca 2024 roku. Najbliższe godziny będą kluczowe ws. potencjalnego transferu Portugalczyka, bowiem okienko transferowe w Polsce kończy się w środę o północy. Arka jest 15. w tabeli, a Legia 16., zespoły dzieli jeden punkt, ale zespół z Pomorza zagrał o jedno spotkanie mniej.