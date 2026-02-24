Oto największa rewelacja Ekstraklasy! "Przepraszam, że zwątpiłem"

W poniedziałkowy wieczór Zagłębie Lubin pokonało 2:0 Lechię Gdańsk po golach Mateusza Grzybka i Marcela Reguły. Dzięki temu zespół Leszka Ojrzyńskiego awansował na drugie miejsce w Ekstraklasie z 35 punktami i traci dwa do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Jeszcze kilkadziesiąt dni temu kibice Zagłębia musieli przełknąć gorzką pigułkę, bo klub nie wykupił Leonardo Rochy z Rakowa Częstochowa, choć miał wpisaną opcję wykupu w umowę wypożyczenia. - Ostatniego dnia zdecydowali, że tego nie zrobią, bo Rada Nadzorcza blokuje temat - tłumaczył Rocha w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia, Pogoń i Widzew spadną z Ekstraklasy? Żelazny: Nie takie rzeczy widzieliśmy

Oto rewelacja Ekstraklasy. "Leszek Ojrzyński robi kapitalną robotę"

Ten sezon na razie układa się bardzo dobrze dla Zagłębia, który przegrał tylko pięć meczów w Ekstraklasie - lepszy wynik ma tylko Jagiellonia (4). Poza tym lubinianie są jedną z najskuteczniejszych drużyn w lidze - więcej goli od Zagłębia (35) ma jedynie Lechia Gdańsk (44), Jagiellonia (37), Lech Poznań i Radomiak Radom (po 36). W świetnej formie jest 39-letni Jasmin Burić, który posadził na ławce rezerwowych Dominika Hładuna i Rafała Gikiewicza.

Poza tym zupełnie inaczej patrzy się na trenera Ojrzyńskiego, który najpierw utrzymał Zagłębie w Ekstraklasie, a potem stał się rewelacją ligi.

"Zagłębie Lubin w lutym 2026 zajmuje miejsce, które daje prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w bramce ma 39-letniego Jasmina Buricia, regularnie gra wychowankami: Regułą i Kolanem, kolejny wychowanek Reguła podbija swoją wartość i w przyszłości odejdzie z klubu za duże pieniądze. Leszek Ojrzyński robi kapitalną robotę, a zimą - nie wykupując Leonardo Rochy - zrobiono wiele, by mu w tym przeszkodzić" - pisze Filip Macuda ze Sport.pl.

"Leszek Ojrzyński? Szef totalny. Pozamykał mordy prawie wszystkim - ze mną na czele. Nieustannie wiatr w oczy, a on daje radę. Przepraszam trenerze, że zwątpiłem, nim kur zapiał" - pisał Piotr Janas, dziennikarz "Gazety Wrocławskiej".

"Nie grają efektownie, ale są bardzo pragmatyczni i nieprzyjemni do grania z nimi. To jest Leszek Ojrzyński - jego sposób na grę. Trener potrafi znaleźć sposób na zdobywanie punktów" - dodał Jarosław Koliński z "Przeglądu Sportowego Onet" w programie na kanale Meczyków.

"Pan trener Ojrzyński to jest fachowiec, który na zawsze zapisał się w historii Arki. Kolejny raz wyjaśnia wszystkie "mądrale", które narzekały na jego wybór do Zagłębia" - napisał Dawid Biernacik, radny miasta Gdynia.

Zobacz też: Tak Boniek podsumował hitowy transfer gwiazdy Legii do Widzewa

"Leszek Ojrzyński wyjaśnia, Zagłębie Lubin wiceliderem Ekstraklasy" - dodał jeden z kibiców Zagłębia.

Ojrzyński i łatka strażaka. "Ktoś wygra kilka meczów, to na selekcjonera"

Niewykluczone, że ten sezon definitywnie zedrze z trenera Ojrzyńskiego łatkę "strażaka", którą otrzymał za pracę w poprzednich klubach.

- Trudno, bym był inaczej postrzegany, niż jako strażak. Jak mnie zatrudnią w jakimś mocnym klubie, być może się to zmieni. Póki co nie było okazji. Zawsze były jakieś problemy organizacyjne. Bardzo łatwo wyciąga się szybkie wnioski. Ktoś wygra kilka meczów, to na selekcjonera go. Ktoś przegra, to jest nieudacznikiem. Nie ma jakichś sztywnych obwarowań, że mają grać młodzi, aczkolwiek wiadomo, że należy z nich korzystać. Ja jestem zwolennikiem teorii, że młody piłkarz też musi na grę zasłużyć - mówił Ojrzyński w wywiadzie dla goal.pl z maja 2025 r.