Huczy o transferze gwiazdy Ekstraklasy. "10 milionów euro"

Lechia Gdańsk to jedna z sensacji tego sezonu Ekstraklasy. Choć rozpoczynała rozgrywki z ujemnymi punktami, to dziś jest w środku stawki. Plasuje się na 11. pozycji i może się pochwalić najlepszą ofensywą ligi. Zdobyła aż 44 gole, a spora w tym zasługa Tomasa Bobcka, który odpowiada za 14 z nich. Do tego dołożył jeszcze cztery asysty.

Takie pieniądze Lechia chciałaby zarobić na Bobcku. Dziennikarka ujawnia

24-letni słowacki napastnik podpisał dopiero co nowy kontrakt z gdańskim klubem. Umowa wiąże go z nim do 2030 roku, ale wydaje się, że jeśli do tego czasu Lechia otrzyma za niego satysfakcjonującą ofertę, to rozważy sprzedaż. A na jaką kwotę mogliby liczyć w Trójmieście? Ile Lechia chciałaby zarobić na swojej gwieździe?

"Myślę, że minimum 10 milionów euro, a gdyby został królem strzelców to może i więcej - powiedziała Karolina Jaskulska z Kanału Sportowego, cytowana na profilu X tego portalu.

Bobcek byłby wtedy jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii całej Ekstraklasy. Do tej pory wśród zagranicznych piłkarzy najwięcej zapłacono za Ante Crnaca. Według Transfermarkt Norwich City za jego usługi przelało na konto Rakowa Częstochowa aż 11 mln euro.

W przypadku Bobcka mówimy o reprezentancie kraju, który w dwóch meczach w narodowych barwach zdobył jednego gola. Łącznie - do tej pory - w Lechi Gdańsk rozegrał 64 mecze, w których zdobył 31 goli i miał 10 asyst. Jeszcze lepiej jego statystyki wyglądają wtedy, jeśli weźmiemy pod uwagę samą Ekstraklasę - tutaj może się pochwalić 36 spotkaniami i liczbą 21 strzelonych bramek.

Lechia Gdańsk najbliższe spotkanie rozegra w piątek 27 lutego. Zagra w derbach Trójmiasta z Arką Gdynia.