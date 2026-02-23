Absolutny hit! Media: Kolejny rekord Widzewa. Fortuna za gwiazdę Legii

Widzew na sprowadzenie nowych piłkarzy w przerwie zimowej wydał już ponad 13 mln euro. I na tym nie poprzestał. Jak informują Tomasz Włodarczyk i Piotr Koźmiński kolejnym nabytkiem Łodzian będzie as Legii Warszawa, Steve Kapuadi.

Kapuadi w Widzewie, ale... 30 proc. z transakcji trafi do Wisły Płock

O tym transferze mówiło się już od pewnego czasu. Po sobotnim, wygranym 2:1 meczu z Płocczanami o sytuację Steve'a Kapuadiego został zapytany trener Wojskowych, Marek Papszun:

- Zobaczymy, czy Steve odejdzie, a jeśli odejdzie, to czy klub zdecyduje się na pozyskanie jakiegoś gracza. Sytuacja na rynku transferowym zawsze jest dynamiczna... Steve już był jedną nogą we Włoszech, nawet dwiema, bo wylądował na lotnisku. Obecnie jest w Legii i chciałbym, żeby został, ale to nie zależy ode mnie - powiedział na konferencji prasowej.

Ostatecznie Legia straci jednego ze swoich najważniejszych zawodników. "Legia zwlekała z podjęciem decyzji, ale ostatecznie przyjęła ofertę Widzewa. Kwota transferu wyniesie ok. 3 mln euro. Do załatwienia pozostały formalności. Kolejnym etapem będą testy medyczne, które Kapuadi przejdzie we wtorek" - napisał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

"Stołeczny klub będzie musiał podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży 27-latka z Wisłą Płock. Poprzedni klub Kapuadiego zapewnił sobie 30 procent od zysku z kolejnego transferu piłkarza. To spora kwota, bo Legia kupiła obrońcę za ok. 450 tysięcy euro" - informuje Włodarczyk.

Z kolei Piotr Koźmiński na łamach goal.com napisał: "Okazuje się, że finalizacja jest coraz bliżej. Prawie wszystkie warunki, jeśli chodzi o kwestie finansowe zostały uzgodnione. Legia na sprzedaży obrońcy zarobi 3 mln euro, co będzie rekordem transferowym wewnątrz Ekstraklasy" - zaznaczył.

Wiemy także, na jakie zarobki w Łodzi będzie mógł liczyć 27-latek.

"Kapuadi może liczyć na wynagrodzenie rzędu 950 tysięcy euro rocznie. Za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tysięcy euro" - wyjawił Koźmiński.

Transfer stopera do ligowego rywala to spory cios dla niektórych fanów Legii Warszawa. Okienko transferowe w Polsce zamyka się 25 lutego, czasu więc na pozyskanie godnego następcy Kapuadiego nie ma zbyt wiele.

Legia Warszawa po zwycięstwie 2:1 nad Wisłą Płock w ostatniej kolejce Ekstraklasy z 24 punktami zajmuje 16. miejsce w tabeli. Tyle samo punktów zgromadził 17. Widzew. W następnym spotkaniu Wojskowi w niedzielę 1 marca o 14.45 powalczą w Białymstoku z Jagiellonią. Łodzianie zaś dzień wcześniej (także o 14.45) zmierzą się w Szczecinie z Pogonią.