To się dzieje! Ależ zwrot ws. przyszłości Pululu

Afimico Pululu to prawdziwa gwiazda Ekstraklasy. 26-latek w Jagiellonii rozegrał już 120 spotkań, w których zdobył aż 50 bramek. Jego postawa w poprzedniej edycji Ligi Konferencji była kluczowa w awansie do ćwierćfinału tych rozgrywek. Osiem trafień sprawiło, że Pululu został królem strzelców LK.

Kongijczyk urodzony w Luandzie - stolicy Angoli - do Białegostoku trafił latem 2023 roku z niemieckiego Greuther Fuerth. Jego obecna umowa kończy się wraz z końcem tego sezonu i od miesięcy trwają dyskusje dotyczące dalszych losów napastnika Jagiellonii.

Afimico Pululu wzbudza zainteresowanie

Na początku lutego przekazywaliśmy informację o lukratywnej ofercie ze strony Widzewa Łódź. Mówiło się też o zainteresowaniu ze strony klubów zagranicznych - Panathinaikosu Ateny czy Dynama Kijów. Na razie jednak temat ewentualnego transferu Pululu w zimowym okienku ucichł.

Wiarę w przedłużenie kontraktu niedawno wyrażał dyrektor sportowy Jagiellonii. - Nie mamy presji na sprzedaż Afimico, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, by został i przedłużył z nami kontrakt. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na dziś jest naszym piłkarzem i zostaje z nami do czerwca - powiedział Łukasz Masłowski.

Gwiazda zostanie w Jagiellonii?

Jak informuje Fakt, Jagiellonia wciąż nie składa broni i złoży kolejną ofertę kontraktu. Rozmowy są jednak w tym momencie wstrzymane. Priorytetem są dobre wyniki. Ciężko się spodziewać, by Białostoczanie awansowali do 1/16 finału Ligi Konferencji - domowa porażka 0:3 z Fiorentiną była niezwykle bolesna. Podopieczni Adriana Siemieńca są jednak liderami Ekstraklasy, mając dwa punkty przewagi nad Lechem Poznań.

Następny mecz Jagiellonii to wyjazdowy rewanż z Fiorentiną, który zaplanowany jest na czwartkowy wieczór. Natomiast najbliższym rywalem Białostoczan w Ekstraklasie będzie Legia Warszawa - to spotkanie zaplanowane jest na niedzielę, 1 marca. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych meczów na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.