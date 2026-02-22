Brzęczek jasno o szansach Legii na spadek. On już to przeżył

Legia Warszawa w końcu się przełamała i po 12 meczach bez zwycięstwa w Ekstraklasie, udało się jej wygrać 2:1 z Wisłą Płock. To była najgorsza seria Legionistów od 60 lat. Jednak ten niechlubny rekord został w końcu przełamany przez podopiecznych Marka Papszuna, dla którego to było również pierwsze zwycięstwo w nowych barwach.

Legia Warszawa wróciła do strefy spadkowej

Gole dla gospodarzy strzelali Rafał Adamski oraz Kacper Chodyna. Po tym spotkaniu szkoleniowiec Legii nie krył zadowolenia. Zwłaszcza że Legia - przynajmniej na moment - opuściła strefę spadkową, z której od dawna nie potrafiła się wygrzebać. - Jestem szczęśliwy, że przełamaliśmy fatalną passę i wygraliśmy. Gratulacje dla piłkarzy, sztabu, całej społeczności, kibiców, którzy w nas wierzą i dopingowali przez cały mecz. To na pewno mocno nam pomogło - powiedział Papszun, cytowany przez Legia.net.

Legia Warszawa wciąż musi mieć się na baczności - ma 24 punkty i wróciła do strefy spadkowej, a konkretniej na 16. miejsce. Arka Gdynia wygrała swój mecz z GKS-em Katowice i przeskoczyła na piętnastą lokatę. Żółto-Niebiescy mają jeden punkt więcej od Legionistów i jeden mecz do rozegrania. Jakby tego było mało Widzew Łódź ma tyle samo oczek co zespół prowadzony przez Marka Papszuna. Rywalizacja tych dwóch zespołów o utrzymanie będzie bardzo ciekawa, zwłaszcza, że mówi się, ze Steve Kapuadi może zamienić Warszawę na Łódź.

Jerzy Brzęczek porównał obecną Legię do Wisły Kraków z 2022 roku

Głos nt. sytuacji Legii Warszawa zabrał Jerzy Brzęczek, który był gościem w programie Liga+ Extra. Selekcjoner kadry U-21 został zapytany o porównanie sytuacji Wisły Kraków z 2022 roku, kiedy spadała z Ekstraklasy, i obecnej Legii Warszawa.

- Jest dużo podobieństw, ale myślę, że teraz Legia ma większy potencjał, jeżeli chodzi o kadrę zawodniczą. Ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy tam się znajdziesz. Niestety my to przeżyliśmy. Są takie momenty, że na którymś etapie nawet jak dobrze grasz, to szczęście nie zawsze jest po twojej stronie. A jak ruszy taka fala, to później jest ciężko z tej sytuacji wybrnąć - powiedział.

Przypomnijmy, że Biała-Gwiazda wówczas zajęła 17. miejsce z dorobkiem 31 pkt. Piętnasty Śląsk Wrocław miał tych "oczek" 35, więc nawet zwycięstwo w ostatniej kolejce z Radomiakiem Radom nic by nie dało.