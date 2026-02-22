"Tak frajersko zarobić ogromne pieniądze dzisiaj można tylko w Widzewie"

Sytuacja finansowa Widzewa zmieniła się nie do poznania w momencie, gdy jego właściciel został miliarder Robert Dobrzycki. Przez ostatni rok w Łodzi sporo mówiło się o wielkich ambicjach wielokrotnego mistrza Polski, które zakładały powrót na ligowy szczyt czy grę w europejskich pucharach. Pomóc w tych celach Widzewowi mieli nowo sprowadzeni piłkarze jak Andy Zeqiri, Mariusz Fornalczyk czy Osman Bukari.

Wichniarek uderzył w Widzew. Bezlitosne słowa

Powiedzieć, że obecne wyniki łódzkiej drużyny nie są zadowalające, to powiedzieć nic. Po 22 kolejkach Widzew znajduje się na szesnastym miejscu w tabeli, czyli jest w strefie spadkowej. Co więcej - ma tylko trzy oczka przewagi nad Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, czerwoną latarnią Ekstraklasy. Władze Widzewa cały czas wierzą w długoterminowy sukces, ale litości nie miał dla nich Artur Wichniarek.

Były wieloletni zawodnik Bundesligi zabrał głos w Kanale Sportowym w trakcie programu "Loża Piłkarska". - Każdy zawodnik polskiej ekstraklasy i nie tylko modli się, żeby zadzwonił telefon z Łodzi. Tak frajersko, łatwo zarobić ogromne pieniądze dzisiaj można tylko w Widzewie. I to jest fakt. Patrz - Andy Zeqiri. W Augsburgu, na poziomie Bundesligi, nie miał takiej kasy, jaką teraz odbiera w Widzewie - podsumował 17-krotny reprezentant Polski.

Widzew Łódź od początku startu wiosennej rundy Ekstraklasy zanotował porażkę, zwycięstwo oraz dwa remisy. Kolejne spotkanie rozegra 28 lutego. Jego rywalem będzie Pogoń Szczecin, która również jest w trakcie rozczarowującego sezonu.