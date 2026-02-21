Powrót na stronę główną

Cała Polska mówi o meczu Legii. "Absurdalne"

Fatalna seria ligowych meczów w Ekstraklasie bez wygranej w wykonaniu Legii Warszawa już się zakończyła. Zespół Marka Papszuna pokonał 2:1 Wisłę Płock, a bramki dla niego zdobyli Rafał Adamski i Kacper Chodyna. "Brawa dla drużyny, która pokazała dzisiaj charakter, o który apelował Papszun" - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.
Rafał Adamski
screen Canal+Sport

Przez 146 dni Legia Warszawa nie była w stanie wygrać meczu w Ekstraklasie. Ostatnie zwycięstwo Legia zanotowała w końcówce września zeszłego roku, pokonując 1:0 Pogoń Szczecin. Stołeczny klub miał aż 12 meczów ligowych bez zwycięstwa. Ta fatalna seria zakończyła się w sobotni wieczór, kiedy to Legia wygrała 2:1 z Wisłą Płock po golach Rafała Adamskiego oraz Kacpra Chodyny. Zespół Marka Papszuna ma 24 punkty po 22 meczach, co wystarczyło do opuszczenia strefy spadkowej.

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

"Drużyna pokazała charakter". Eksperci wprost o przełamaniu Legii

"146 dni trwała seria Legii Warszawa bez wygranej w ekstraklasie. Nareszcie koniec. Brawa dla drużyny, która pokazała dzisiaj charakter, o który apelował Papszun" - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl

"Legia Warszawa wygrywa mecz w lidze po raz pierwszy od 28 września. Absurdalna historia" - komentuje Piotr Domagała.

"Matko jedyna, Kacper Chodyna" - napisał krótko Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Legia do momentu bramki dla Wisły spała. Nie wyszli na drugą połowę. Kończy się fatalna i skandaliczna seria Legii. Teraz będzie zdecydowanie łatwiej, piłkarze nabiorą pewności" - uważa Kamil Głębocki z Kanału Sportowego i "Na Wylot".

Zobacz też: Legia walczy o utrzymanie, a tu takie wieści. To byłaby sensacja

"Ten gol Kacpra Chodyny na 2:1 może w kontekście całego sezonu dla Legii znaczyć niezwykle dużo. To niezły chichot losu, że jeden z najbardziej wyszydzanych graczy ratuje skórę całej drużynie" - twierdzi Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Komu by człowiek nie kibicował... Ale po 12 meczach bez zwycięstwa dzisiaj dla piłkarzy Legii to musi być niesamowita ulga" - uważa Tomasz Kupisz.

"Kacper "Kapi Chodi" Chodyna. That's it. That's the tweet" - podsumowuje Jakub Olkiewicz.

Kolejne spotkanie Legii odbędzie się w niedzielę 1 marca o godz. 14:45, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

