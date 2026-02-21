Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela Ekstraklasy po przełomowym meczu Legii

W końcu udany weekend dla kibiców Legii Warszawa. Wojskowi wygrali 2:1 z Wisłą Płock, dzięki czemu po długich miesiącach wydostali się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. Oto jak wygląda ligowa tabela po sobotnich meczach 22. kolejki.
Legia Warszawa - Wisła Płock
screen: Canal+ Sport

Spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Płock było hitem sobotnich spotkań (21 luty) w polskiej Ekstraklasie. Przed sezonem wydawało się, że Wojskowi będą grać o puchary, a Nafciarze o utrzymanie, sytuacja jest jednak zgoła inna, o wielkie rzeczy w tym roku gra Wisła, a Legia drży przed spadkiem z ligi. Podopieczni trenera Papszuna nie wygrali w lidze od 28 września ubiegłego roku. 

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Legia triumfuje! Podopieczni Papszuna uciekają ze strefy spadkowej 

Sytuacja Legii Warszawa zaczęła wyglądać katastrofalnie. Wojskowi rozpoczęli rok od wyjazdowej porażki z Koroną Kielce, następnie przyszły dwa remisy 1:1, kolejno z Arką Gdynia i GKS-em Katowice. Jak można się domyślić "oczko" wywalczone w trzech spotkaniach nie pozwoliło na ucieczkę ze strefy spadkowej. 

Wszystko zmieniło się wraz czwartym wiosennym meczem. Do Warszawy przyjechała Wisła Płock. Wojskowi wyszli na prowadzenie w 23. minucie, dzięki bramce debiutującego Rafała Adamskiego. Legia nie dała sobie strzelić gola do przerwy, również dzięki bardzo dobrej postawie innego debiutanta, bramkarza Otto Hindricha. 

Zobacz też: Gol w 91. minucie pogrąża Legię. Dramat Górnika

Goście z Płocka nie zamierzali się jednak poddawać. W 73. minucie doprowadzili do wyrównania po trafieniu Wiktora Nowaka. W tym momencie wydawało się, że Legia może dalej śrubować swój niechlubny rekord, jednak trybuby przy ulicy Łazienkowskiej miały tego dnia niespodziewanego bohatera. W 82. minucie w miejsce Patryka Kuna pojawił się Kacper Chodyna. Zawodnik spotyka się z dużą krytyką fanów, ale tym razem to on zapewnił im wielką radość. W 83. kapitalnie uderzył wyprowadzając Legię na prowadzenie. Więcej goli w Warszawie nie oglądaliśmy, Legia pokonuje Wisłę 2:1, dzięki czemu ucieka ze strefy spadkowej Ekstraklasy, Nafciarze spadają na 4. miejsce. 

Triumfy Rakowa i Pogoni

We wcześniejszych sobotnich meczach Raków Częstochowa rywalizował z Bruk-Betem Termalicą, a Górnik Zabrze mierzył się z Pogonią Szczecin. W obu spotkaniach zobaczyliśmy tylko jednego gola. Raków wygrał 1:0 z Bruk-Betem, piłkarze z Częstochowy są na trzecim miejscu, wciąż walczą o mistrzostwo Polski. 1:0 wygrała również Pogoń, triumf nad Górnikiem pozwolił Portowcom uciec w okolicę środka tabeli, na 9. miejsce, Górnicy są wiceliderem tabeli. 

Tabela PKO Ekstraklasy po sobotnich spotkaniach:

  • 1. Jagiellonia Białystok - 20 meczów, 36 pkt, bilans bramek: 36-23
  • 2. Górnik Zabrze - 22 meczów, 34 pkt, 32-28
  • 3. Raków Częstochowa - 22 meczów, 34 pkt, 28-25
  • 4. Wisła Płock - 22 meczów, 33 pkt, 24-18
  • 5. Cracovia - 22 meczów, 33 pkt, 27-22
  • 6. Zagłębie Lubin - 21 meczów, 32 pkt, 33-27
  • 7. Lech Poznań - 21 meczów, 32 pkt, 34-30
  • 8. Korona Kielce - 21 meczów, 30 pkt, 26-22
  • 9. Pogoń Szczecin - 22 meczów, 28 pkt, 32-35
  • 10. Lechia Gdańsk - 21 meczów, 27 pkt, 44-41
  • 11. Radomiak Radom - 20 meczów, 27 pkt, 35-32
  • 12. GKS Katowice - 20 meczów, 27 pkt, 27-29
  • 13. Motor Lublin - 22 meczów, 27 pkt, 30-37
  • 14. Piast Gliwice - 22 meczów, 26 pkt, 22-21
  • 15. Legia Warszawa - 22 meczów, 24 pkt, 25-27
  • 16. Widzew Łódź - 22 meczów, 24 pkt, 29-32
  • 17. Arka Gdynia - 20 meczów, 22 pkt, 17-35
  • 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 22 meczów, 21 pkt, 26-39

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem