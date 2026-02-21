Papszun utonął w ramionach asystentów. Piłkarze Legii padli na kolana

Legia Warszawa czekała na ten moment 146 dni. Drużyna Marka Papszuna pokonała Wisłę Płock 2:1 i odniosła pierwsze od września zwycięstwo w ekstraklasie. Mimo że przed legionistami jeszcze długa droga do utrzymania, to w końcu Warszawiacy pokazali charakter, o co przed meczem apelował ich trener.

Tym razem po ostatnim gwizdku sędziego nie było gwizdów i bluzgów, a okrzyk radości i głośne brawa. Kiedy Jarosław Przybył zakończył spotkanie Legii z Wisłą Płock, Rafał Augustyniak i Juergen Elitim padli na kolana, a Marek Papszun utonął w ramionach asystentów. Zwłaszcza po zawodnikach gospodarzy widać było, jak Legii ciążył brak wygranej w ekstraklasie i jej sytuacja. Ale w końcu udało się przełamać.

Legia wygrała mecz w lidze po 146 dniach przerwy. Legia - w dużej mierze dzięki dobrym debiutom Rafała Adamskiego i Otto Hindricha - pokonała Wisłę Płock 2:1 i w końcu wygrzebała się ze strefy spadkowej. Przed Warszawiakami jeszcze bardzo długa droga w walce o utrzymanie, ale w końcu drużyna zrobiła najważniejszy krok i wygrała pierwsze od września spotkanie w lidze.

Zmiany Papszuna dały pozytywne efekty

- Wierzę w tę drużynę i to, co robimy każdego dnia. Wierzę, że w końcu zobaczę Legię o innym obliczu. Legię zwycięską. Mogę obiecać, że ten zespół się nie podda. Wiara będzie bardzo ważna w każdym meczu, nie tylko tym - mówił Papszun na czwartkowej konferencji prasowej.

Trener Legii nie opiera się jednak tylko na wierze, co pokazał już skład na sobotni mecz. Poza kontuzjowanymi i zawieszonymi za kartki piłkarzami w podstawowej jedenastce zabrakło też dotychczasowych pewniaków do gry: Kacpra Tobiasza, Steve'a Kapuadiego oraz Kacpra Urbańskiego.

Po trzech wiosennych meczach Papszun zdecydował się na zmiany i posadził na ławce tych, którzy zawodzili najmocniej. Tobiasz nie pomógł drużynie w żadnym spotkaniu, popełniając błędy przy straconych golach. Kapuadi swoją grą zdenerwował Papszuna w trakcie ostatniego meczu z GKS Katowice, co trener Legii przyznał nawet na konferencji prasowej. Poza tym, piłkarz jest blisko transferu do Widzewa Łódź, dlatego w sobotę szansę dostał 18-letni Jan Leszczyński. Na ławce rezerwowych usiadł też Kacper Urbański. Ofensywny pomocnik w tym roku nie strzelił gola i nie miał asysty, a w meczach z Koroną Kielce i GKS Papszun wcześnie zdejmował go z boiska.

Zmiany w Legii nie ograniczyły się do personaliów. Papszun zmodyfikował też nieco ustawienie. Warszawiacy wciąż grali trójką środkowych obrońców, wahadłowymi i duetem w środku pola, ale zmianie uległa struktura linii ofensywnej. W meczu z Wisłą Płock Papszun postawił na jednego ofensywnego pomocnika, którym był Wahan Biczachczjan, oraz duet napastników: Adamski - Mileta Rajović. Wcześniej legioniści ustawiani byli odwrotnie: z dwójką ofensywnych pomocników i jednym napastnikiem.

Papszun zrobił to, co zapowiadał już wcześniej. Trener Legii mówił, że nowego napastnika potrzebuje nie tylko dlatego, by drużyna była bardziej skuteczna, ale też po to, by móc rotować ustawieniami. I w sobotę tej decyzji Papszun na pewno nie żałował.

Upragniony gol napastnika

Adamski potrzebował bowiem raptem 23 minut, by zdobyć bramkę w debiucie. 24-letni napastnik trafił do bramki z bliska po dobrej akcji Ermala Krasniqiego i niepewnej interwencji Rafała Leszczyńskiego. W tej sytuacji Adamski zachował się tak, jak powinien zachować się napastnik. Tak, jak bardzo Legii brakowało tego w obecnym sezonie.

Ale Adamski w sobotę błysnął nie tylko snajperskim instynktem. 24-latek grał tak, jak jesienią w Pogoni Grodzisk Mazowiecki i tak, jak oczekiwał Papszun od swoich napastników jeszcze w Rakowie Częstochowa. Mówiąc krótko: Adamski nie stał i nie czekał na podania kolegów, tylko był bardzo ruchliwy i tych podań szukał.

To coś, co znacząco odróżniało Adamskiego od Rajovicia. Mimo że w pierwszej połowie w teorii napastnicy ustawieni byli razem, w praktyce bardzo rzadko grali w jednej linii. Adamski i Rajović na przemian podchodzili bliżej środka pola i pokazywali się do gry, ale znacznie częściej robił to ten pierwszy. Po przerwie Adamski stał się nawet bardziej skrzydłowym, zajmując miejsce bliżej lewej strony boiska.

I to on na początku drugiej połowy przeprowadził dobrą akcję, po której strzał oddał Biczachczjan. Ale Adamski był też bardzo pożyteczny w defensywie. Chwilę po wspomnianej akcji napastnik sprintem wrócił we własne pole karne, a niedługo potem dobrze naciskał na Leszczyńskiego w pressingu, za co dostał pełne emocji brawa od Papszuna. Można było odnieść wrażenie, że trener Legii w końcu dostał to, czego chciał.

Hindrich dał spokój

W sobotę na duże słowa pochwały zasłużył też drugi debiutant w Legii - Otto Hindrich. 23-letni bramkarz zajął miejsce Tobiasza i - tak samo jak Adamski - wykorzystał szansę i zrobił różnicę w grze Legii. I nie zmienia tego fakt, że Warszawiacy znów nie zachowali czystego konta.

Hindrich trafił do Legii zimą z CFR Cluj, a jednym z pomysłodawców tego transferu był nowy trener bramkarzy Warszawiaków - Maciej Kowal. Zresztą i on, i Papszun znali dobrze Hindricha i rozważali jego transfer jeszcze do Rakowa Częstochowa.

Pierwsze tygodnie Rumuna w Legii były jednak trudne. 23-latek z marszu wszedł do trenującej w Hiszpanii drużyny, a w sparingu ze Spartą Praga popełnił koszmarny błąd. W trakcie budowania akcji ofensywnej Hindrich podał piłkę do rywala, co skończyło się dla Legii utratą gola.

Dlatego przed pierwszym meczem rundy wiosennej Papszun ogłosił, że na razie numerem jeden w bramce Legii jest Tobiasz. Wystarczyły jednak raptem trzy meczem, by trener zdecydował się na zmiany. Zwłaszcza po spotkaniach z Arką i GKS, kiedy Tobiasz popełniał błędy przy stałych fragmentach gry dla rywali. Błędy, które kończyły się utratą goli.

W sobotę szansę dostał Hindrich i spisał się dużo lepiej. Rumun miał co najmniej trzy interwencje, które uchroniły drużynę przed utratą gola. W pierwszej połowie Hindrich dobrze bronił po dwóch groźnych strzałach Giannisa Niarchosa, a zaraz po przerwie odbił uderzenie Łukasza Sekulskiego. Hindrich i Adamski to najwięksi wygrani meczu z Wisłą. Wygrani, którzy z pewnością mogą liczyć na miejsce w składzie na kolejny mecz z Jagiellonią.

Legia w końcu pokazała charakter

- Dziś są pewne zagrożenia grania u siebie, ale wierzę, że kibice rozumieją naszą sytuację i to, że TYLKO razem możemy z tego wyjść. Jakiekolwiek działania przeciwko drużynie i piłkarzom nie pomogą, a tylko będą pomagały przeciwnikowi, budowały przeciwnika. Wierzę, że nasze boisko będzie dużym atutem i wspólnie z kibicami w końcu odniesiemy zwycięstwo - mówił w czwartek Papszun.

Trener Legii zwrócił się do warszawskich kibiców, których cierpliwość jest na wykończeniu. Po meczach z Arką i GKS fani skandowali nawet wulgarne hasła, kierując w ich stronę groźby. To nie bardzo nie spodobało się samym zawodnikom, o czym mówił m.in. Bartosz Kapustka, który wprost przyznał, że granica została przekroczona.

Nerwowo było jednak nie tylko na meczach wyjazdowych. Przy Łazienkowskiej, mimo że piłkarze początkowo mogli liczyć na wsparcie, to kolejne złe zagrania i koszmarne wyniki psuły atmosferę. Gwizdy, bluzgi, a nawet śmiech i szydera stały się na trybunach stadionu Legii codziennością.

Dlatego Papszun prosił kibiców o wsparcie i to wsparcie otrzymał. W sobotę trybuny wspierały drużynę przez cały mecz. To wsparcie nie osłabło nawet w 73. minucie, kiedy gola na 1:1 strzelił Wiktor Nowak. Wręcz przeciwnie, doping przy Łazienkowskiej stał się jeszcze głośniejszy. I poniósł Legię do tak długo wyczekiwanego zwycięstwa w lidze!

W meczu z Wisłą legioniści pokazali też charakter, którego brakowało im jesienią i w pierwszych meczach wiosny. W tamtym spotkaniach utrata gola załamywała drużynę i negatywnie odbijała się na jej grze. Tak jak np. przed tygodniem w Katowicach, o czym wprost mówił Papszun. W sobotę Legia nie tylko się nie załamała po bramce Nowaka, ale ruszyła też po zwycięskiego gola. I w końcu jej się to udało.

To zwycięstwo nieprawdopodobnie ważne nie tylko z uwagi na mentalność drużyny, ale przede wszystkim na sytuację w tabeli. Legia w końcu wygrzebała się ze strefy spadkowej i obecnie znajduje się tuż nad nią, na 15. miejscu. Oczywiście sytuacja drużyny wciąż jest trudna, ale pierwsza wygrana w lidze od 146 dni daje nadzieje, że jest jeszcze na czym budować.