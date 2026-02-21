Kolejna kompromitacja Legii. Naprawdę to zrobili. "Przeokropne"

28 września 2025 roku - wówczas Legia Warszawa wygrała ostatni mecz w Ekstraklasie. Od tego czasu zdążyliśmy już przeżyć m.in. dzień Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, a dzieci z większości regionów Polski zakończyły ferie zimowe. "Wojskowym" póki co niewiele pomogło przyjście Marka Papszuna, w trzech pierwszych spotkaniach pod wodzą byłego trenera Rakowa stołeczny zespół nie zaznał smaku zwycięstwa.

Legia powalczy o pierwsze wiosenne zwycięstwo z Wisłą Płock. Przed meczem kolejna kompromitacja

Wyniki Legii sprawiają, że kibice klubu coraz mniej chętnie pojawiają się na Łazienkowskiej. Przed meczem z Wisłą Płock stołeczny zespół postanowił zachęcić fanów do przyjścia na mecz filmem przypominającym piękne momenty klubu. Fani jakość nagrania porównali jednak do formy piłkarzy na boisku. Niemal wszyscy piszą o kompromitacji.

"Kto na to wpadł? To wygląda przekropnie"

Kanał Łazienkowska piszę o dużym rozczarowaniu materiałem video, jednocześnie podkreślając, że social media były jedną z niewielu rzeczy, z których klub mógł być dumny.

- Kto na to wpadł? To wygląda przekropnie. Jakość social mediów i materiałów video to była jedna z niewielu rzeczy która działała na bardzo wysokim poziomie przez lata. Dlaczego nawet to musi spaść na poziom niegodny - piszę na portalu X Kanał Łazienkowska.

Kibice sugerują, że za "produkcję" może być odpowiedzialne 10-letnie dziecko.

"Wklejony Kapustka w tunelu sobie podbija piłkę i zadowoleni. Jakiś 10-letni syn kogoś od Mioduskiego to robił?" - sugeruje użytkownik Kevol.

Użytkownik Juliusz zastanawia się co mieli do przekazania autorzy, a swoją pustkę w głowie porównał do tej towarzyszącej oglądaniu filmu Bergmana.

- Byłby mi ktoś w stanie wytłumaczyć o co chodzi w tym filmie? Od 5 minut myślę i mam pustkę w głowie, ostatni raz tak miałem w liceum jak oglądnąłem "Siódmą pięczeć" Bergmana - piszę użytkownik Juliusz.

Kibicom wtórują znani dziennikarze. Sebastian Staszewski zasugerował, że nagranie przypomina lata 90, Tomasz Włodarczyk dodał emotikonę łapania się za głowę.

- Lata 90. rulez czy o co chodzi? - zastanawia się Sebastian Staszewski.

Przemysław Michalak z portalu Weszło podkreśla, że klub zupełnie nie potrafi wyczuć panujących wśród kibiców nastrojów.

- Jak nie wyczuwać nastrojów kibiców, lekcja druga - piszę Przemysław Michalak.

Przemysław Langier z Interii zastanawia się po co klub dokłada sobie cierpień w sieci do tych na boisku, a użytkownik W.S nie może zrozumieć skąd rodzą się takie pomysły wśród Wojskowych.

- Czemu Wy sobie to robicie? - piszę Przemysław Langier.

- Skąd wy te pomysły bierzecie - dodaje użytkownik W.S.

Spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Płock rozpocznie się w sobotę, 21 lutego o 20:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.