Boniek postawił sprawę jasno. "On ma jakiś problem sam z sobą"

Goncalo Feio poniósł konsekwencje swojego zachowaniu w meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Portugalczyk został ukarany przez komisję ligi karą dyskwalifikacji na pięć meczów. Na łamach Weszło postawę niepokornego szkoleniowca skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie ma wątpliwości.
Zbigniew Boniek
zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=liAjIpR0Org

Radomiak Radom przegrał w ostatniej kolejce na własnym stadionie 0:2 z Koroną Kielce. Po spotkaniu więcej niż o samym wyniku mówiło się o zachowaniu trenera gospodarzy Goncalo Feio, Portugalczyk w nieodpowiedni sposób zwrócił się do arbitrów rywalizacji. "Zapłacili wam, zapłacili wam" - takie słowa Feio znalazły się w protokole sędziowskim. 

Feio ukarany przez Komisję Ligi 

W środę Goncalo Feio poznał konsekwencje swojego zachowania. Na Portugalczyka nałożono karę dyskwalifikacji na pięć spotkań. 

"Trener Radomiaka Radom został usunięty z ławki rezerwowej w wyniku czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji za zniesławienie sędziego. Na trenera Radomiaka została nałożona kara 5 meczów dyskwalifikacji. Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku. Ponadto trener został ukarany karą 20 tys. zł" - czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Ligi. 

Boniek o Feio: Musi się poważnie nad sobą zastanowić

Portal Weszło opublikował opinie Bońka o zachowaniu Feio. Legendarny piłkarz w mocnych słowach skomentował postawę Portugalczyka.

"Żadna kara nie jest adekwatna na tak absurdalne stwierdzenie. Feio ma jakiś problem sam z sobą, bo gdy czasami wydaje się, że już zmądrzał, to potem podczas meczu głupieje. Jeżeli ktoś podczas meczu mówi takie słowa, to musi w nie wierzyć. To jest totalna głupota. Myślę, że musi się poważnie nad sobą zastanowić, bo przy tych problemach z charakterem, to ciężko znaleźć jakikolwiek klub" - stwierdził na łamach Weszło Zbigniew Boniek

W 22. kolejce Ekstraklasy zespół Radomiaka czeka arcytrudne zadanie, czyli wyjazdowe spotkanie z liderującą stawce Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się w niedzielę, 22 lutego o godzinie 14:45. Drużyna z Radomia znajduje się na 10. miejscu w tabeli, ma jednak jedno zaległe spotkanie. 

