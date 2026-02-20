Radomiak Radom przegrał w ostatniej kolejce na własnym stadionie 0:2 z Koroną Kielce. Po spotkaniu więcej niż o samym wyniku mówiło się o zachowaniu trenera gospodarzy Goncalo Feio, Portugalczyk w nieodpowiedni sposób zwrócił się do arbitrów rywalizacji. "Zapłacili wam, zapłacili wam" - takie słowa Feio znalazły się w protokole sędziowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Feio ukarany przez Komisję Ligi

W środę Goncalo Feio poznał konsekwencje swojego zachowania. Na Portugalczyka nałożono karę dyskwalifikacji na pięć spotkań.

"Trener Radomiaka Radom został usunięty z ławki rezerwowej w wyniku czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji za zniesławienie sędziego. Na trenera Radomiaka została nałożona kara 5 meczów dyskwalifikacji. Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku. Ponadto trener został ukarany karą 20 tys. zł" - czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Ligi.

Zobacz też: Królewski naprawdę powiedział to o sytuacji Legii. Można się zdziwić

Boniek o Feio: Musi się poważnie nad sobą zastanowić

Portal Weszło opublikował opinie Bońka o zachowaniu Feio. Legendarny piłkarz w mocnych słowach skomentował postawę Portugalczyka.

"Żadna kara nie jest adekwatna na tak absurdalne stwierdzenie. Feio ma jakiś problem sam z sobą, bo gdy czasami wydaje się, że już zmądrzał, to potem podczas meczu głupieje. Jeżeli ktoś podczas meczu mówi takie słowa, to musi w nie wierzyć. To jest totalna głupota. Myślę, że musi się poważnie nad sobą zastanowić, bo przy tych problemach z charakterem, to ciężko znaleźć jakikolwiek klub" - stwierdził na łamach Weszło Zbigniew Boniek.

W 22. kolejce Ekstraklasy zespół Radomiaka czeka arcytrudne zadanie, czyli wyjazdowe spotkanie z liderującą stawce Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się w niedzielę, 22 lutego o godzinie 14:45. Drużyna z Radomia znajduje się na 10. miejscu w tabeli, ma jednak jedno zaległe spotkanie.