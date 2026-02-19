Królewski naprawdę powiedział to o sytuacji Legii. Można się zdziwić

Sytuacja Legii Warszawa jest nie do pozazdroszczenia. Wojskowi, mimo objęcia funkcji pierwszego trenera przez Marka Papszuna, wciąż mają ogromny problem ze zdobywaniem punktów. Wiosną w trzech spotkaniach zanotowali dwa remisy i porażkę. W lidze nie wygrali od 28 września, pokonali wówczas 1:0 Pogoń Szczecin.
Na kanale Meczyki do aktualnej sytuacji wielkiego rywala odniósł się Jarosław Królewski. Jego Wisła Kraków pewnie zmierza do Ekstraklasy. Mogło się wydawać, że wraz z Białą Gwiazdą powrócą kultowe mecze z Legią, przy obecnej sytuacji Wojskowych nie jest to jednak pewne. Prezes Wisły liczy, że stołeczny zespół wyjdzie w końcu z kryzysu.
"Dałbym popracować nowemu trenerowi Legii, bo moim zdaniem niepotrzebnie jest narzucana duża presja. Jest tam moment dużej zmiany i czas jest niezbędny w piłce. To nie przypadek, że Ekstraklasa i 1. Liga jest spłaszczona, po prostu dziś tak wygląda futbol, że różnice są niewielkie. Potrzeba trochę cierpliwości. Na miejscu kibiów Legii bym się raczej nie martwił" - stwierdził na kanale Meczyki Jarosław Królewski.
"Nie chciałbym, by Legia spadła. Nie życzę jej tego. Chcemy wrócić do Ekstraklasy, by rozgrywać też takie stare klasyki w stolicy z udziałem kibiców Legii" - dodał w rozmowie z Meczykami.
Królewski na kanale Meczyki odniósł się również do krytyki, która spada na prezesa Legii, Dariusza Mioduskiego. Właściciel Białej Gwiazdy uważa, że opinie kibiców są przesadzone, a Mioduski zrobił dużo dla klubu.
"W kontekście krytyki prezesa Mioduskiego i tego, co się o nim mówi, to trzeba powiedzieć, że to jest osoba, która zrobiła bardzo wiele dla tego klubu. Nie mówię tylko o Legia Training Center, które jest wyznacznikiem tego, co można zrobić. A to, że w sporcie po drodze pojawiają się trudniejsze momenty, to takie przytrafiały się Liverpoolowi, City czy Realowi. To jest normalna rzecz. Ja trzymam kciuki za te duże kluby" - stwierdził na kanale Meczyki Królewski.
Legia nie będzie miała w najbliższym czasie łatwo o pierwsze wiosenne zwycięstwo. W sobotę, o godzinie 20:30 Wojskowi zagrają z aktualnie trzecią w tabeli Wisłą Płock. Jeszcze większe wyzwanie czeka podopiecznych trenera Papszuna w 23. kolejce, udadzą się wówczas na wyjazdowe starcie, z liderującą stawce Jagiellonią.