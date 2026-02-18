Tomasz Hajto grzmi ws. Goncalo Feio. Nie hamował się

Goncalo Feio z krótkimi przerwami pracuje w Polsce od kilkunastu lat. W 2010 roku, jako 20-latek rozpoczął przygodę z naszym krajem w Akademii Legii Warszawa. Warsztat trenerski Portugalczyka cieszy się sporym uznaniem, z drugiej strony szkoleniowiec jest znany z wywoływania skandalicznych sytuacji. Ostatnio Feio przesadził podczas meczu Radomiaka z Koroną, skierował w stronę arbitrów zarzuty korupcyjne.

Tomasz Hajto grzmi ws. Goncalo Feio

Zachowanie Feio jest komentowane przez licznych ekspertów z polskiego środowiska piłkarskiego. W programie "Polsat Futbol Cast" do sytuacji odniósł się również Tomasz Hajto. Były piłkarz nie gryzł się w język.

- Czy my musimy sobie pozwalać na to, że przyjeżdżał obcokrajowiec, uczył się tutaj, pracował, żył i nas umoralniał? - w tak mocnych słowach w programie "Polsat Futbol Cast" zachowanie Feio skomentował Tomasz Hajto.

"Poskromić tego malutkiego tygryska, co tak ryczy"

Hajto domaga się dla Feio 8 spotkań kary. Były piłkarz w mocnych słowach opisuje Portugalczyka.

- Osiem spotkań kary byłoby adekwatne do jego kolejnego występku. Żeby poskromić tego malutkiego tygryska, co tak ryczy, tylko nikt tego nie słyszy - podkreśla Tomasz Hajto.

Goncalo Feio został trenerem Radomiaka 30 października 2025 roku. Jego zespół znajduje się obecnie na 10. miejscu w tabeli, wiosną jeszcze nie wygrał spotkania. Może być o to ciężko w najbliższy weekend, Zieloni zagrają na wyjeździe z liderującą stawce Jagiellonią Białystok. Podopieczni trenera Siemieńca są wiosną niepokonani.