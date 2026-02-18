12-krotny reprezentant wskazał, wokół kogo Papszun powinien budować Legię

Legia spędziła przerwę zimową na 16. miejscu w PKO Ekstraklasie. Drużyna trenera Marka Papszuna po wznowieniu rozgrywek rozegrała trzy spotkania, zdobywając tylko dwa punkty za remisy z Arką Gdynia (2:2) oraz GKS-em Katowice (1:1). Na przywitanie ligi Warszawianie przegrali 1:2 z Koroną Kielce. Nic dziwnego więc, że atmosfera wokół klubu tężeje.

Sokołowski bez wątpliwości. "Legia nie wyróżnia się niczym"

Ekipa trenera Marka Papszuna czeka na przełamanie najgorszej serii bez wygranej w lidze od 1966 roku. Ostatni raz Legia zwyciężyła w meczu z 28 września (!) przeciwko Pogoni Szczecin (1:0). Złości wobec swoich piłkarzy nie kryją kibice, sam klub dodatkowo ułatwia im gwałtowne reakcje. Ostatnio sporo mówi się o kuriozalnym filmiku, jaki trafił do sieci.

- Na pewno pojawia się bagaż z widmem spadku, a kibice też trochę do tego dokładają. Na razie przy Łazienkowskiej nie ma zespołu. Klapki już się chyba otwierają, zawodnicy na pewno pracują pod wodzą Papszuna, ale na razie efektów nie ma. Cała sytuacja z pewnością wpływa na pewność siebie na murawie. Masz zaryzykować? Uderzyć z dystansu? Coś w głowie to blokuje i nie robisz pewnych rzeczy na murawie - powiedział Tomasz Sokołowski w wywiadzie dla TVP Sport.

Zawodnik Legii w latach 1996-2005 także nie kryje swojego rozczarowania postawą drużyny z Łazienkowskiej. - Legia na dziś nie wyróżnia się niczym. Nie widać zawodników, którzy robią różnicę - przyznał.

Wokół niego Marek Papszun powinien budować Legię Warszawa

12-krotny reprezentant Polski ma jednak radę odnośnie najbliższej przyszłości stołecznego klubu. - Lista zawodników z wygasającymi umowami jest długa. Mam poczucie, że zespół powinno się budować wokół Juergena Elitima - podkreśla. I od razu dodaje: - Czy dziwie się, że tematy kontraktów są wstrzymane? Nie. Przecież na dziś Legia jest w strefie spadkowej i w sumie nie da się przewidzieć przyszłości - zaznacza.

Kontrakt wspomnianego Juergena Elitima dobiega końca 30 czerwca. Kolumbijczyk miał trafić do notesów przedstawicieli kilku klubów, w tym m.in. Deportivo La Coruna, a także zespołów ze swojej ojczyzny. Sam środkowy pomocnik swego czasu bardzo dosadnie zareagował na plotki, łączące go z innymi drużynami.

Legia Warszawa w sobotę 21 lutego powalczy o ligowe zwycięstwo. Rywalem drużyny Marka Papszuna będzie 3. w tabeli, Wisła Płock. Początek spotkania o 20.30. Relacja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na stronie Sport.pl.