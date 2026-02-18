Tak Thomasberg mówi swoim rodakom o Ekstraklasie

Thomas Thomasberg we wrześniu zastąpił Roberta Kolendowicza na stanowisku pierwszego trenera Pogoni Szczecin. Duńczyk wcześniej prowadził m.in. doskonale radzące sobie w tej edycji Ligi Europy Midtjylland. Wyniki szkoleniowca w polskiej Ekstraklasie są póki co dalekie od oczekiwań kibiców i władz klubu. Portowcy mieli grać o puchary, tymczasem czeka ich walka o utrzymanie.

Thomasberg zachwycony Ekstraklasą. Oto co powiedział Duńczykom

Thomas Thomasberg udzielił wywiadu duńskiemu portalowi Bold, szkoleniowiec był przez swoich rodaków pytany m.in. o polską Ekstraklasę. Jak podkreśla trener Pogoni, poziom ligi zrobił na nim spore wrażenie, a jakość klubów udowadnia ich postawa w europejskich pucharach. Zdaniem Thomasberga jedynie FC Midtjylland jest na wyższym poziomie od naszych zespołów.

"Jeśli spojrzeć na drużynę (FC Midtjylland) jako całość i na to, co pokazała w Danii i Europie, to jej poziom jest lepszy niż polskich klubów. Jeśli chodzi o kolejne rozgrywki, nie mam wątpliwości, że Ekstraklasa jest konkurencyjna. W Lidze Konferencji brały udział cztery zespoły, trzy awansowały dalej. Z europejskiej perspektywy Polska w ciągu ostatnich pięciu lat, a szczególnie w ciągu ostatnich dwóch, radziła sobie fantastycznie" - zauważa Thomasberg na łamach duńskiego Bold.

"To kraj kochający piłkę nożną"

Duńczycy zwracają uwagę na transfery do Polski swoich uznanych rodaków - Lukasa Leragera i Emila Kornviga. Jakość rozgrywek potwierdza Thomasberg, szkoleniowiec podkreśla, że Polacy to naród kochający piłkę nożną, a liga najlepsze ma dopiero przed sobą.

"Do Polski zaczynają przyjeżdżać zawodnicy o wielkiej jakości. Liga jest atrakcyjna zarówno sportowo, jak również finansowo. Biorąc pod uwagę rozgłos, atmosferę na stadionach i wielkość kraju rozgrywki powinny się dalej rozwijać. Polacy kochają piłkę nożną, chcą chodzić na mecze i kibicować swojej ulubionej drużynie. W związku z tym nie sądzę, że Polska osiągnęła już sufit" - podkreśla Thomasberg.

Pogoń Szczecin w miniony weekend odniosła pierwsze wiosenne zwycięstwo. Portowcy pokonali na własnym stadionie 1:0 Arkę Gdynia. Teraz czeka ich wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Zabrze.