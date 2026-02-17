Tak Papszun postępuje z piłkarzami. Krótka piłka. "Podawał nie w tę stronę"

Porażka i dwa remisy - raczej nie tego oczekiwali działacze oraz kibice Legii Warszawa, gdy po trwającym długie tygodnie boju w końcu udało się doprowadzić do ściągnięcia Marka Papszuna do stołecznego klubu. Legii wciąż grozi spadek. W tym momencie ma ona zaledwie 21 punktów i zajmuje 17. miejsce w ligowej tabeli.

Tak działa Papszun. Tych samych metod użyje w Legii?

Nowy trener Legii w Rakowie Częstochowa miał cały klub "ustawiony" pod siebie i swoje metody pracy. Papszun potrafi być ostry i uparty, co pokazywał wielokrotnie. Jedną z takich sytuacji postanowił przypomnieć w rozmowie z "Na Wylot" Dawid Jankowski, były trener Częstochowian.

- Jest takie podejście, żeby wypożyczać zawodników, ale myślę, że perełki powinny zostawać w klubie na poziomie Ekstraklasy i dostawać szanse. Przypominam, że w Rakowie był Iwo Kaczmarski uważany za największy talent w swoim roczniku i trener Papszun nie skorzystał z tego. Ten chłopak nie dostał kawałka szansy - wspomniał Jankowski.

I rzeczywiście. Kaczmarski - obecnie piłkarz młodzieżowej drużyny Interu Mediolan - w barwach Rakowa rozegrał zaledwie 220 minut.

Dlaczego ten piłkarz nigdy nie doczekał się szansy z prawdziwego zdarzenia? - Podawał piłkę nie w tę stronę, co trener Papszun chciał. Jest to fakt, że zagrał piłkę nie według schematu, który był ćwiczony i dostał poważną burę w trakcie treningu. Dla trenera Marka historie tych piłkarzy kończyły się tak, że zawodnik odezwał się, zrobił coś nie tak i granie w Rakowie się kończyło - zdradził Jankowski.

Równie srogich metod trudno się spodziewać w Legii - zwłaszcza na początku pracy Marka Papszuna. Trenerowi warszawskiej drużyny po prostu zabrakłoby zawodników do grania.

Legia kolejny mecz rozegra w sobotę 21 lutego. Tego dnia drużyna Marka Papszuna podejmie Wisłę Płock. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.