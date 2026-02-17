Burza wokół Śląska Wrocław. Tak chcą zaoszczędzić

Śląsk Wrocław ostatni raz cieszył się z kompletu punktów 25 października 2025 roku z Górnikiem Łęczna. Był wówczas wiceliderem 1. Ligi i zmierzał po awans do ekstraklasy. Obecnie plasuje się na 9. pozycji, a w tym roku zanotował remis oraz porażkę.

Klub ma problemy finansowe, ale może liczyć na wsparcie miasta. W styczniu klubową kasę zasiliło 30 milionów złotych. Za mało? Na to wygląda, bo klub wciąż musi szukać oszczędności i minimalizować koszty. W minionym tygodniu na Tarczyński Arenie doszło do spotkania przedstawicieli Śląska, w tym prezesa Remigiusza Jezierskiego oraz wiceprezydentów Wrocławia, Renaty Granowskiej i Michała Młyńczaka. O sprawie informuje "Gazeta Wrocławska".

Śląsk szuka oszczędności w akademii i sekcji kobiecej

W dyskusji uczestniczył też Przemysław Piwowarski ze Stowarzyszenia Wielki Śląsk, który postulował m.in. rezygnację z drużyny kobiet oraz oszczędności w Akademii Śląska Wrocław. Na te słowa zareagowała Granowska.

Przedstawicielka miasta potwierdziła, że klubowa akademia pochłonęła w minionym roku 7 milionów złotych przy zatrudnianiu 44 osób. Oceniła, że "to dużo". Ciekawiej wygląda przyszłość żeńskiej sekcji. Drużyna grająca obecnie w ekstraklasie ma być "wchłonięta" przez zajmującą 2. miejsce na zapleczu elity Ślęzę Wrocław. Rozmowy są na końcowym etapie.

Burza w sieci ws. planów Śląska

Plany Śląska wzbudziły duże emocje. "Dlaczego w klubie MIEJSKIM finansowany ze środków MIEJSKICH pierwszym sposobem na oszczędności, który przychodzi do głowy jest usunięcie sekcji kobiecej?" - napisała trenerka i sędzia Zuza Walczak.

"Drugim - oszczędności na Akademii, czyli na jednym z dwóch filarów (obok skautingu) każdego poważnego klubu…" - dodał dyrektor Akademii Zagłębia Sosnowiec, Łukasz Walczak.

Nie wszyscy wierzą, że do tego dojdzie. "Nie ma takiej możliwości" - odparł były prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

W najbliższej kolejce Śląsk Wrocław zagra z Odrą Opole. Zespół kobiet, który zajmuje 5. miejsce w Ekstraklasie, zmierzy się z wiceliderem, Górnikiem Łęczna.