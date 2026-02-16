Tak wygląda tabela Ekstraklasy po poniedziałku. Legia znów może "odetchnąć"

21. kolejka ekstraklasy nie przyniosła rewolucji w tabeli. Liderem pozostała Jagiellonia, w czołówce dalej jest Górnik Zabrze i Wisła Płock, a w strefie spadkowej pozostała Legia Warszawa. Uciekł z niej za to Widzew, który podobnie jak Pogoń wreszcie się przełamał. Po pięciu spotkaniach bez zwycięstwa, w tym czterech ligowych, piłkarze ze Szczecina dzięki bramce już w piątej minucie Paula Mukairu pokonali u siebie Arkę 1:0 i awansowali na 13. pozycję (25 pkt). Gdynianie są teraz w strefie spadkowej (16. pozycja) - mają 22 pkt, ale jeden mecz zaległy.

Widzew pokonał za to Wisłę Płock, jedną z rewelacji ekstraklasy. Bramki dla Łodzian zdobyli Sebastian Bergier z rzutu karnego w 38. minucie (to jego 11. ligowe trafienie) oraz w końcówce meczu sprowadzony niedawno Duńczyk Emil Kornvig, który w tym sezonie spisywał się znakomicie m.in. w Lidze Europy w barwach SK Brann. Podopieczni Igora Jovicevicia mają 23 pkt i awansowali z przedostatniego na 15. miejsce.

Za to Legia, która nie wygrała w ekstraklasie od września, zremisowała na wyjeździe z GKS Katowice 1:1. Podopieczni Marka Papszuna z dorobkiem 21 punktów zajmują przedostatnie, czyli 17. miejsce. Od spadku na ostatnie miejsce w tabeli "uratował" ją remis Termaliki Bruk-Bet Nieciecza z Górnikiem Zabrze (1:1) w ostatnim poniedziałkowym spotkaniu 21. kolejki ekstraklasy. Niecieczanie znów zmarnowali szansę na przegonienie stołecznej ekipy.

Tabela ekstraklasy. Lech zbliża się do czołówki

Lech Poznań, który broni tytułu, wygrał u siebie z Piastem Gliwice 3:0 i awansował na szóste miejsce, a do lidera Jagiellonii Białystok traci cztery punkty. Zwycięstwa w niedzielę odniosły również Pogoń Szczecin i rozpędzona Lechia Gdańsk. Mistrzowie Polski, którzy odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo, zajmują szóstą lokatę z dorobkiem 32 pkt, a Piast jest dwunasty - 26.

Tempa nie zwalnia jedna z kilku rewelacji tego sezonu - Lechia. Gdańszczanie, którzy zaczęli rundę jesienną z pięcioma ujemnymi punktami, wygrali na wyjeździe w mroźnym Lublinie z Motorem 3:2. Bohaterem okazał się Camilo Mena. Kolumbijczyk zdobył dwie bramki, w tym jedną z rzutu karnego, gdy w 73. minucie ustalił wynik. - Pogoda sprawiła, że nie był to ładny mecz do oglądania. W takich okolicznościach zwykle jedna bramka więcej decyduje o korzystnym wyniku - przyznał trener Lechii John Carver. Jego podopieczni w siedmiu ostatnich meczach ligowych zanotowali pięć zwycięstw i dwa remisy. W tabeli z dorobkiem 27 pkt zajmują dziewiąte miejsce, a Motor po drugiej porażce z rzędu jest czternasty - 24.

Tabela ekstraklasy po 21. kolejce

Dzień wcześniej prowadząca w tabeli Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z piątą Cracovią 0:0. Remisem zakończył się też mecz Rakowa, który nie wygrał czwartego z rzędu meczu, a trzeciego pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka meczu. Wicemistrz Polski, obecnie siódmy w tabeli (31), zremisował bezbramkowo w Lubinie z czwartym Zagłębiem (32).

Na siódmym miejscu po 21. kolejce znajduje się Korona (30), która w derbach nazywanych świętą wojną wygrała z Radomiakiem 2:0. Mecz skończył się skandalem - na boisko wbiegli kibice miejscowych, którzy poturbowali zawodników z Kielc, a do tego poszkodowany został dyrektor marketingu Korony Michał Siejak.

Tabela PKO Ekstraklasy po poniedziałkowym meczu Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze