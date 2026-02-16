Skandaliczne zachowanie Feio. Tak potraktował sędziego. Oto co mu grozi

"Ile wam dali?" - Tego typu hasła miał rzucać trener Goncalo Feio w stronę sędziów podczas spotkania Radomiak - Korona. Właśnie za to trener Radomiaka został ukarany wykluczeniem z dalszej części spotkania. Po zakończeniu meczu szkoleniowiec narzekał, że jest traktowany niesprawiedliwie. - Bądźcie sprawiedliwi, jeżeli chcecie ponownie przypiąć mi łatkę, że nie panuję nad sobą. To nie jest prawda. Po czerwonej kartce nadal starałem się robić, co było możliwe, żeby pomóc drużynie. Nikomu nie jest bardziej przykro ode mnie, że zostałem tak potraktowany jako człowiek. Nie zasługuję na to - stwierdził.

Taka kara może czekać Feio. Wszystko jasne

Wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec poniesie konsekwencje swoich słów. A te mogą być poważne. Taryfikator jest bardzo surowy, co na Twitterze wskazał dziennikarz Maciej Iwański.

"Jaką karę poniesie Goncalo Feio za oskarżenie sędziów meczu z Koroną o korupcję? "Zapłacili wam" - co ujawnili koledzy z C+. Regulamin dyscyplinarny PZPN (art 62 par. 3.2 oraz par. 5) wskazuje na minimum 5 meczów plus sankcję finansową - do 50 tysięcy złotych" - napisał.

Jak brzmią wspomniane paragrafy?

"Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów" - czytamy.

Oraz: "Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1- 3, karę dodatkową - karę pieniężną nie wyższą niż 50 000 zł".

A warto zauważyć, że 5 meczów dyskwalifikacji to kara minimalna. Biorąc pod uwagę dość bogatą kartotekę trenera Goncalo Feio, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli szkoleniowiec od piłki będzie odpoczywał jeszcze dłużej.

Radomiak do końca sezonu rozegra 14 spotkań. Najbliższe już w niedzielę 22 lutego o godzinie 14:45. Tego dnia zespół Goncalo Feio zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.