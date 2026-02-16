Oto najcenniejsi piłkarze w Polsce. Absolutna dominacja

CIES to uznana instytucja zajmująca się analizą danych na płaszczyźnie demograficznej, wydajnościowej, taktycznej, ale też ekonomicznej. Działa również na piłkarskim polu, tworząc algorytmy do szacowania wartości zawodników i klubów.
Według CIES Football Observatory najbardziej wartościowym piłkarzem Ekstraklasy jest Antoni Kozubal, wyceniany 7,52 miliona euro, to spora różnica w porównaniu z Transfermarktem, bo słynny niemiecki portal wycenia pomocnika na 4 miliony euro. Taki wybór może lekko zaskakiwać, młodzieżowy reprezentant Polski nie jest wymieniany w pierwszym rzędzie wśród gwiazd ligi, z drugiej strony na jego korzyść przy wycenie rynkowej działa niewątpliwie wiek, a młodych zawodników w czołówce nie brakuje.
Lech Poznań absolutnie zdominował zestawienie, w pierwszej trójce znaleźli się wyłącznie piłkarze Kolejorza, drugie miejsce zajął Wojciech Mońka, wyceniany na 6,27 miliona euro oraz Michał Gurgul, który zdaniem instytutu jest warty 5,78 miliona euro.
Zobacz też: Pogoń gra o utrzymanie w Ekstraklasie, a tu takie wieści. Nie mieli litości
Na kolejnych pozycjach znalazła się dwójka piłkarzy Rakowa Częstochowa Jonatan Braut Brunes i Tomasz Pieńko. 6. miejsce zajął bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz, bezpośrednio za nim uplasował się Emil Kornvig z Widzewa Łódź. W 10 umieszczono również 8. Marcela Regułę (Zagłębie Lubin), 9. Mateusza Skrzypczaka (Lech Poznań i 10. Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa).