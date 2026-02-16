Oto najcenniejsi piłkarze w Polsce. Absolutna dominacja

CIES to uznana instytucja zajmująca się analizą danych na płaszczyźnie demograficznej, wydajnościowej, taktycznej, ale też ekonomicznej. Działa również na piłkarskim polu, tworząc algorytmy do szacowania wartości zawodników i klubów.

Antoni Kozubal najbardziej wartościowym piłkarzem Ekstraklasy. Dominacja Lecha

Według CIES Football Observatory najbardziej wartościowym piłkarzem Ekstraklasy jest Antoni Kozubal, wyceniany 7,52 miliona euro, to spora różnica w porównaniu z Transfermarktem, bo słynny niemiecki portal wycenia pomocnika na 4 miliony euro. Taki wybór może lekko zaskakiwać, młodzieżowy reprezentant Polski nie jest wymieniany w pierwszym rzędzie wśród gwiazd ligi, z drugiej strony na jego korzyść przy wycenie rynkowej działa niewątpliwie wiek, a młodych zawodników w czołówce nie brakuje.

Lech Poznań absolutnie zdominował zestawienie, w pierwszej trójce znaleźli się wyłącznie piłkarze Kolejorza, drugie miejsce zajął Wojciech Mońka, wyceniany na 6,27 miliona euro oraz Michał Gurgul, który zdaniem instytutu jest warty 5,78 miliona euro.

Kto jeszcze znalazł się w czołówce zestawienia CIES Football Observatory?

Na kolejnych pozycjach znalazła się dwójka piłkarzy Rakowa Częstochowa Jonatan Braut Brunes i Tomasz Pieńko. 6. miejsce zajął bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz, bezpośrednio za nim uplasował się Emil Kornvig z Widzewa Łódź. W 10 umieszczono również 8. Marcela Regułę (Zagłębie Lubin), 9. Mateusza Skrzypczaka (Lech Poznań i 10. Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa).

Oto pełne zestawienie 10 najbardziej wartościowych piłkarzy Ekstraklasy wg CIES Football Observatory wraz z wycenami