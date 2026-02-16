Powrót na stronę główną

Oto najcenniejsi piłkarze w Polsce. Absolutna dominacja

Polska Ekstraklasa stopniowo się rozwija, o czym świadczy coraz lepsza gra naszych zespołów w europejskich pucharach, oraz coraz wyższe kwoty płacone za sprowadzanych piłkarzy. Więcej warci są również krajowi ligowcy. Zestawienie dziesięciu najcenniejszych piłkarzy Ekstraklasy opublikowało CIES Football Observatory. Czołówkę zdominował jeden klub.
Fot. David W Cerny / REUTERS

CIES to uznana instytucja zajmująca się analizą danych na płaszczyźnie demograficznej, wydajnościowej, taktycznej, ale też ekonomicznej. Działa również na piłkarskim polu, tworząc algorytmy do szacowania wartości zawodników i klubów.

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Antoni Kozubal najbardziej wartościowym piłkarzem Ekstraklasy. Dominacja Lecha 

Według CIES Football Observatory najbardziej wartościowym piłkarzem Ekstraklasy jest Antoni Kozubal, wyceniany 7,52 miliona euro, to spora różnica w porównaniu z Transfermarktem, bo słynny niemiecki portal wycenia pomocnika na 4 miliony euro. Taki wybór może lekko zaskakiwać, młodzieżowy reprezentant Polski nie jest wymieniany w pierwszym rzędzie wśród gwiazd ligi, z drugiej strony na jego korzyść przy wycenie rynkowej działa niewątpliwie wiek, a młodych zawodników w czołówce nie brakuje. 

Lech Poznań absolutnie zdominował zestawienie, w pierwszej trójce znaleźli się wyłącznie piłkarze Kolejorza, drugie miejsce zajął Wojciech Mońka, wyceniany na 6,27 miliona euro oraz Michał Gurgul, który zdaniem instytutu jest warty 5,78 miliona euro. 

Zobacz też: Pogoń gra o utrzymanie w Ekstraklasie, a tu takie wieści. Nie mieli litości

Kto jeszcze znalazł się w czołówce zestawienia CIES Football Observatory? 

Na kolejnych pozycjach znalazła się dwójka piłkarzy Rakowa Częstochowa Jonatan Braut Brunes i Tomasz Pieńko. 6. miejsce zajął bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz, bezpośrednio za nim uplasował się Emil Kornvig z Widzewa Łódź. W 10 umieszczono również 8. Marcela Regułę (Zagłębie Lubin), 9. Mateusza Skrzypczaka (Lech Poznań i 10. Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa). 

Oto pełne zestawienie 10 najbardziej wartościowych piłkarzy Ekstraklasy wg CIES Football Observatory wraz z wycenami 

  • 1. Antoni Kozubal (Lech Poznań) - 7,52 miliona euro
  • 2. Wojciech Mońka (Lech Poznań) - 6,27 miliona euro
  • 3. Michał Gurgul (Lech Poznań) - 5,78 miliona euro
  • 4. Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa) - 5,31 miliona euro
  • 5. Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa) - 4,69 miliona euro
  • 6. Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok) - 4,3 miliona euro
  • 7. Emil Kornvig (Widzew Łódź) - 3,87 miliona euro
  • 8. Marcel Reguła (Zagłębie Lubin) - 3,57 miliona euro
  • 9. Mateusz Skrzypczak (Lech Poznań) - 3,27 miliona euro
  • 10. Kacper Urbański (Legia Warszawa) - 3,05 miliona euro     

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!