Pogoń gra o utrzymanie w Ekstraklasie, a tu takie wieści. Nie mieli litości

Pogoń Szczecin po 20 rozegranych kolejkach znajduje się tuż nad strefą spadkową. Sytuacja jest niełatwa, tym bardziej, że niżej od Portowców znajdują się zespoły Legii Warszawa i Widzewa Łódź, które biorąc pod uwagę ogromne ambicje obu klubów, mogą w każdej chwili odpalić. Sporo po tym sezonie obiecywała sobie również Duma Pomorza, w klubie zaczęto rozliczać rozczarowujących zawodników.

Co za wieści ze Szczecina. Musa Juwara przesunięty do rezerw

Jednym z zawodników, który zupełnie nie spełnia pokładanych w nim nadziei jest Musa Juwara. Napastnik trafił do Szczecina przed sezonem z duńskiego Velje. W 18 spotkaniach ligowych tylko raz trafił do siatki rywali, zanotował również jedną asystę. W ostatnich tygodniach najczęściej pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. Klub podjął decyzję o przesunięciu zawodnika do rezerw. W najbliższym czasie nie pojawi się w meczach pierwszego zespołu.

- Musa Juwara przesunięty do rezerw, nie zobaczymy go na ligowych boiskach w najbliższym czasie - napisał na portalu X portal PogonOnline.pl.

Juwara wywołał zamieszanie. Służbowe auto zawodnika widziane w Berlinie

Na tym nie koniec zamieszania z Juwarą. Według jednego z użytkowników portalu X zawodnik miał pojawić się w Berlinie, a przynajmniej był tam widziany jego służbowy samochód. Kontrowersyjne zdjęcie zrobił jeden ze znajomych autora publikacji.

"Dostaje jeden z drugim po 30 tysięcy euro na miesiąc, i nie szanują nas kibiców. Później gadanie że mamy być z nimi bla bla bla" - napisał na portalu X jeden z poirytowanych fanów, którego opinia jest zgodna ze zdaniem dużej części kibiców Pogoni.

Pogoń w niedzielę, 15 lutego rywalizowała z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie Arką Gdynia. Szczecinianie wygrali 1:0. Duma Pomorza potrzebuje trzech punktów jak tlenu, tym bardziej, że w następnych trzech kolejkach nie będzie łatwo o punkty. Pogoń zagra z Górnikiem Zabrze, Widzewem Łódź i Rakowem Częstochowa.