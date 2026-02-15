Cztery mecze i koniec! Ważne przełamanie w grze o utrzymanie w Ekstraklasie

To była piąta minuta spotkania w Szczecinie. Jose Pozo rozpoczął szybki atak Pogoni od linii środkowej. Kamil Grosicki ruszył do piłki prostopadłej, a potem wypatrzył Paula Mukairu, który wbiegał w pole karne. Nigeryjczyk uderzył piłkę bez przyjęcia i dał prowadzenie Pogoni w starciu z Arką Gdynia. Jeszcze przed meczem było głośno o zachowaniu Musy Juwary, który w dniu meczu z Arką przebywał w Berlinie. Gracz Pogoni został zesłany do rezerw.

Arka nie oddała celnego strzału. Pogoń kontrolowała wszystko

Od samego początku Pogoń miała inicjatywę po swojej stronie i częściej meldowała się pod polem karnym rywala. Arka nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę Pogoni, a gra toczyła się na jej połowie. W trakcie pierwszej połowy swoje szanse miał Pozo, Dimitris Keramitsis czy Linus Wahlqvist, ale Pogoń nie powiększyła prowadzenia.

W grze Arki nie było widać, żeby jej niechlubna seria w meczach wyjazdowych w Ekstraklasie została przełamana. Do meczu z Pogonią zespół Dawida Szwargi zdobył tylko jeden punkt na obcych boiskach - miało to miejsce 3 sierpnia zeszłego roku przy okazji spotkania z Legią Warszawa (0:0).

Arka śrubuje złą serię na wyjazdach. Pogoń może odetchnąć

Po przerwie Pogoń miała świetną okazję do podwyższenia prowadzenia. Wtedy Karol Angielski uderzył piłkę głową, ale znakomicie zachował się Damian Węglarz, który odbił piłkę do boku. Chwilę później doszło do przepychanki po tym, jak Kamil Jakubczyk sfaulował Fredrika Ulvestada.

W 63. minucie na boisku pojawił się Dawid Kocyła, który szybko zirytował kibiców Arki. Gdy jeden z jego kolegów był faulowany na środku boiska przez Kellyna Acostę, a sędzia dał gdynianom przywilej korzyści, to on wolał się zatrzymać i domagać się kartki od sędziego. Amerykanin zobaczył żółtą kartkę za przerwanie groźnej akcji Arki. Acosta często faulował graczy Arki, ale sędzia Bartosz Frankowski nie pokazał mu drugiej żółtej kartki.

Potem doszło do zamieszania w polu karnym Pogoni. Blisko bramki znajdował się Serafin Szota, który dostawił nogę po rykoszecie. Piłka jednak nie była uderzona mocno, więc Valentin Cojocaru zdołał ją złapać. Kilkanaście sekund wcześniej Szota uderzał piłkę głową.

Gdy zegar wybił 77. minutę, to Angielski próbował uderzenia w polu karnym Arki. Piłka została zablokowana, ale w trakcie transmisji można było zauważyć, że Angielski mógł podać piłkę do Grosickiego, który znajdował się bez krycia w polu karnym. Arka szukała gola na remis, natomiast go nie znalazła. Jeszcze w samej końcówce Benjamin Mendy ruszył z kontratakiem, ale nie podał dobrze do Jana Biegańskiego, więc okazja została niewykorzystana.

Pogoń utrzymała prowadzenie 1:0 do samego końca i dzięki wygranej może nieco odetchnąć, bo zbudowała sobie trzypunktową przewagę nad strefą spadkową - aktualnie znajduje się na 13. miejscu. Poza tym Pogoń zakończyła serię czterech ligowych meczów bez wygranej - licząc też Puchar Polski, Pogoń nie wygrała aż w pięciu kolejnych spotkaniach.

Z kolei Arka ma 22 punkty po 20 meczach i wraz z Legią Warszawa i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza znajduje się w strefie spadkowej.