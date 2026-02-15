Media: To on chce kupić Legię od Mioduskiego. Już ma klub w Ekstraklasie

Legia Warszawa rozgrywa obecnie koszmarny sezon. Mimo zatrudnienia trenera Marka Papszuna nadal nie wygrała meczu w rundzie wiosennej i pozostaje w strefie spadkowej. W dodatku coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat jej potencjalnej sprzedaży. Działo się tak m.in. po zdumiewającym wywiadzie, jakiego obecny właściciel Dariusz Mioduski udzielił amerykańskiemu beIN Sports. Sporo emocji wywołały też informacje, które ujawnił Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego".

Legia pójdzie na sprzedaż? Biznesmen miał pytać o cenę

W podcaście "Ofensywni" ujawnił wprost, za jaką cenę Mioduski byłby skłonny Legię sprzedać. - Z wiarygodnego źródła, z tym źródłem siedziałem i rozmawiałem, dowiedziałem się, że już nie jest aktualna cena 100 mln euro, o których mówiło się powszechnie do niedawna, że taką kwotę oczekiwałby Mioduski za sprzedanie Legii. Jeśli jest jakiś chętny, być może słucha naszej audycji, to musi przygotować, uwaga, 200 mln euro - mówił.

Skąd w ogóle taki temat? Otóż, jak przyznał dziennikarz, samego właściciela lub kogoś z jego otoczenia miał o to podpytywać potencjalny nabywca. - Ten biznesmen byłby skłonny podjąć rozmowy, gdyby cena wynosiła 300 mln, ale złotych - zdradził Wołosik. Nie podał jednak, kto konkretnie był zainteresowany zakupem.

Media: To on pytał o cenę za Legię. To nie mieści się w głowie

O próbę rozwiązania tej zagadki pokusił się dziennikarz portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk. W niedzielę w programie "Pogadajmy o piłce" ujawnił sensacyjne informacje. - Pierwsza myśl to oczywiście Rafał Brzoska - jeden z najbogatszych Polaków. Natomiast środowisko wskazuje kogoś innego - że był nim Michał Świerczewski - ujawnił.

Słowa Włodarczyka wywołały w studiu spore zamieszanie. Nic w tym jednak dziwnego. Mowa w końcu o obecnym właścicielu jednego z głównych rywali Legii w Ekstraklasie - Rakowa Częstochowa. 48-letni biznesmen całkiem niedawno mocno napsuł krwi stołecznej ekipie, tocząc twarde negocjacje ws. oddania trenera Marka Papszuna. Można zatem podejrzewać, że rzekome zainteresowanie kupnem nie było do końca poważne albo sama informacja to blef.

Z dystansem do tych rewelacji podszedł także sam Włodarczyk. - Trzeba to traktować w kategoriach plotek środowiskowych. (...) Druga strona odpowiedziała tylko: "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - dodał.