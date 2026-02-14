Klasy nie kupisz. Ujawnili, co Feio krzyczał do sędziów. "Ile?!"

Korona Kielce wygrała na stadionie Radomiaka 2:0, ale drużynie trenera Jacka Zielińskiego nie było dane świętować zwycięstwa. Zamiast tego drużyna przyjezdnych musiała drżeć o swoje zdrowie po tym, jak na murawę wtargnął jeden z "kibiców" miejscowych. Wytworzyła się gigantyczna awantura, po której na pewno posypią się kary. Tej nie ominie m.in. szkoleniowiec Radomiaka, Goncalo Feio.

Feio z dużą karą? Wiadomo, co krzyczał do sędziów

Tuż po drugiej bramce dla Korony, a więc w okolicach 30. minuty spotkania, sędzia Daniel Stefański pokazał Goncalo Feio czerwoną kartkę. Portugalczyk początkowo nie kwapił się, żeby opuścić strefę przeznaczoną dla trenerów i był mocno zdziwiony całą sytuacją. Dziś już wiemy, co zarzucał arbitrom piątkowego spotkania.

Krewki Portugalczyk miał oskarżać sędziów o korupcję. Co konkretnie powiedział?

"Rzeczone 'zarzuty o procederze korupcyjnym' to według protokołu sędziowskiego hasła w stylu 'ile wam dali?'. Tak sędziowie opisali to, co miał pod ich adresem rzucić trener Goncalo Feio" - pisze na stronie weszlo.com Szymon Janczyk.

Pewnie jest więc, że opiekun Radomiaka nie uniknie kary. Grozi mu nawet kilka spotkań zawieszenia. Sam zainteresowany na pomeczowej konferencji prasowej nie miał sobie nic do zarzucenia.

- Bądźcie sprawiedliwi, jeżeli chcecie ponownie przypiąć mi łatkę, że nie panuję nad sobą. To nie jest prawda. Po czerwonej kartce nadal starałem się robić, co było możliwe, żeby pomóc drużynie. Nikomu nie jest bardziej przykro ode mnie, że zostałem tak potraktowany jako człowiek. Nie zasługuję na to. Kiedyś byłem nerwowy i gestykulowałem, co kończyło się czerwonymi kartkami. Tym razem nie było po mnie widać nerwów. Pan sędzia techniczny twierdzi, że coś powiedziałem i za to była czerwona kartka - powiedział Feio. Portugalczyk domaga się także przedstawienia konkretnych dowodów, że faktycznie zarzucał sędziom korupcję.

Pewne jest to, że po szczegółowej analizie posypie się więcej kar, także dla piłkarzy, którzy po zakończeniu meczu dostali czerwone kartki. Chodzi tu przede wszystkim o Elvesa Balde z Radomiaka, mającego wielkie pretensje do sędziów oraz o Marcina Cebulę z Korony, który stanął w obronie zaatakowanego przez pseudokibica Tamara Svetlina.

Po porażce z Koroną Radomiak zajmuje 9. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 27 punktów. Trzy punkty więcej ma zespół trenera Jacka Zielińskiego, który plasuje się na 6. lokacie.

W następnej kolejce drużyna z Radomia zagra na wyjeździe z Jagiellonią. Początek w niedzielę 22 lutego, o 14.45. Tego samego dnia o godzinie 17.30 Korona Kielce podejmie Lecha Poznań.