Kibice Legii mają go już dość! "Najgorszy w lidze"

Legia Warszawa cały czas pozostaje w kryzysie. Zespół Marka Papszuna zremisował 1:1 z GKS-em Katowice, a jedynego gola dla Legii strzelił Wahan Biczachczjan. Tym samym Legia ma już serię dwunastu ligowych meczów bez zwycięstwa, która jest najgorsza w historii klubu. Jednocześnie Legia pozostaje w strefie spadkowej. - Zebraliśmy kolejne doświadczenie. Ono musi nas wzmocnić mentalnie, bo bez stabilności i konsekwencji nie będziemy regularnie punktować - mówił Papszun na pomeczowej konferencji prasowej.

Kibice nie mają litości dla Tobiasza. "Najgorszy bramkarz w lidze"

Jednym z piłkarzy Legii, który najbardziej obrywa ze strony kibiców, jest Kacper Tobiasz. Bramkarz nie cieszy się zaufaniem, co odbija się w liczbie negatywnych wpisów w mediach społecznościowych.

"Ręcznik w bramce już czwarty rok wpuszcza szmaty", "ile jeszcze mamy grać bez bramkarza?", "z bramkarzem byłoby łatwiej", "po co ściągnęliście bramkarza, jak dalej broni ręcznik?", "Tobiasz w kolejnym meczu robi błąd za błędem", "Tobiasz to najgorszy bramkarz w lidze", "jest najgorszy od czasów Antolovicia", "niech nie przedłużają z nim kontraktu", "chłop jest przeświadczony o swojej wielkości" - czytamy w komentarzach internautów na portalu X.

Warto dodać, że Papszun uznał Tobiasza za pierwszego bramkarza Legii po zimowym zgrupowaniu w Hiszpanii. Na razie niżej w hierarchii jest Gabriel Kobylak oraz Otto Hindrich. Rumun trafił do Legii za 600 tys. euro z CFR Cluj.

Kontrakt Tobiasza z Legią wygasa z końcem tego sezonu i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przedłużony.

Kosecki przejechał się po Tobiaszu. "To nie jest poziom na wymogi Legii"

Bardzo krytycznie nt. występów Tobiasza wypowiadał się Jakub Kosecki, były piłkarz Legii Warszawa i ekspert w programie "To jest Sport.pl".

- Jak ktoś mi mówi, że Tobiasz ratował Legię, to mam przed oczami tylko karne. Jedenastki, serie jedenastek. Nie były to mecze, w których przeciwnicy na nich siedzieli, a on jak w transie bronił, wyciągał... Nie było takiego meczu. Tobiasz to nie jest poziom na wymogi Legii Warszawa. Nie jest to poziom, które dorównywałby poprzednikom. Pamiętam, kiedy ja wchodziłem do Legii. Mieliśmy takich bramkarzy jak Jan Mucha, Dusan Kuciak, wcześniej Artur Boruc czy Łukasz Fabiański - mówił Kosecki.

Niewykluczone, że Tobiasz usiądzie na ławce rezerwowych przy okazji kolejnego meczu Legii. Ten odbędzie się w sobotę 21 lutego o godz. 20:30.