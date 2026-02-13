Tak wygląda tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach. Oto miejsce Legii

Legia Warszawa czekała na zwycięstwo ligowe od 28 września ubiegłego roku, kiedy pokonała na własnym stadionie Pogoń Szczecin 1:0. W grudniu - po zakończeniu rundy jesiennej - zespół objął Marek Papszun. Z zagranicznego zgrupowania Wojskowych dochodziły głosy, że poprawia się gra obronna drużyny. To był zresztą aspekt, który Papszun stawiał na pierwszym miejscu. Kibice Legii musieli czuć zawód, patrząc na pierwsze mecze po wznowieniu rozgrywek.

Legia znów nie wygrała! Pozostaje w strefie spadkowej

Wszystko dlatego, że Legia najpierw przegrała na własnym stadionie z Koroną Kielce 1:2, a następnie zremisowała z Arką Gdynia 2:2. W tym drugim przypadku Wojskowym udało się odrobić dwubramkową stratę. W końcówce dwa razy do siatki trafił Antonio Colak. Oczywiście zaledwie "oczko" wywalczone w dwóch spotkaniach nie mogło sprawić, że warszawianie wydostaną się ze strefy spadkowej.

W piątek miało sprawdzić się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Legia udała się do Katowic na starcie z GKS-em. W 26. minucie po asyście Dominika Kuna do siatki trafił Wahan Biczachczian i podopieczni Papszuna prowadzili 1:0.

Tego prowadzenia nie utrzymali jednak do przerwy, bo w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyrównanie gospodarzom po asyście Bartosza Nowaka dał Borja Galan. Legia nie porywała swoją grą. Ostatecznie wynik pojedynku już się nie zmienił i Wojskowi cały czas muszą czekać na swoje ligowe zwycięstwo. Pozostają także w strefie spadkowej. Z dorobkiem 21 punktów zajmują 16. miejsce.

Sporo emocji w meczu Radomiak - Korona

We wcześniejszym piątkowym starciu Radomiak Radom przegrał z Koroną Kielce 0:2. Głośniej niż o wyniku było m.in. o przepychankach po zakończeniu meczu. Z kolei wcześniej czerwoną kartkę otrzymał trener gospodarzy Goncalo Feio.

